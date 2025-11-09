「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀 讓長者展現最美的穿搭

彰化縣政府舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

彰化縣政府九日在亞太鹿港渡假村舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀活動，縣長王惠美表示，感謝弘道老人福利基金會彰化服務處長周雨潔共同籌辦，也感謝年輕服飾品牌QUEEN SHOP董事長游鎮光今年再提供六十八套新潮服飾，活動邀請縣內各鄉鎮市社區照顧關懷據點的長者參與，希望讓長者們透過不同主題穿搭，在平常生活中也能展現自信與活力。

王惠美表示，這次高齡走秀有兩位最高齡的長者，是來自大村鄉茄苳社區的八十六歲林千惠阿嬤及黃玉仔阿嬤，在舞台上展現他們最美麗的一面，長輩只要有自信，就會活得更快樂。

廣告 廣告

王惠美指出，「要活就要動！」，縣府除了持續提供更多社會福利，更重要的是引領長輩走出戶外並融入社會，心情會更好，也會更有自信。十一月二十二日將舉辦銀髮換數師拉密大賽，也就是電動遊戲比賽，長輩玩電動能促進腦部反應，讓身體更靈活。長輩要走出戶外，心情也會更愉快。

今年「我愛我的老樣子」高齡穿搭動態走秀，推出以五種服飾風格搭配五首表演歌曲，結合懷舊及流行歌曲舞蹈開啟銀髮時裝秀，加上QUEEN SHOP的服飾、配件，創造更多元的服裝變化，期待透過不同主題穿搭展現，讓大家在面對不同場合時，能夠有不同的穿搭參考。

為增進長者社會參與，縣府規劃的活動有十一月二十二日銀髮換數師拉密大賽，及十一月二十三日社區照顧關懷據點成果展，歡迎各位長輩們一起參與同樂。