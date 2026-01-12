「我感到自由了」：澳洲青少年社交媒體禁令實施滿一個月

[Getty Images]

多年來第一次，艾米（Amy）感到自己「自由了」。

在澳大利亞青少年社交媒體禁令實施滿一個月後，她表示自己「與手機的連結斷開了」，日常作息也出現明顯改變。

禁令生效後的最初幾天，14歲的艾米便清楚感受到網絡成癮的後座力。

她在禁令實施後第二天這樣記錄：「我明明知道自己已經無法使用Snapchat，但早上醒來時，還是出於本能伸手想打開那個應用程式。」

這個禁令禁止全澳洲數以千計16歲以下的孩子，包括Facebook、Instagram和TikTok在內的十個平台。禁令到了第四天，她開始重新審視Snapchat對自己的吸引力。

廣告 廣告

「不能再跟朋友用『snap』當然有點難過，但我還是可以用其他平台傳訊息。老實說，知道自己不用再煩惱連續互傳這件事，反而有種解放感，」艾米寫道。

所謂「連續互傳」（streaks），是Snapchat上一項被部分人視為高度成癮的功能，要求兩個用戶每天互相傳送一次「snap」——也就是照片或影片——才能維持連續紀錄，而這種紀錄可能持續數天、數月，甚至數年。

到了第六天，Snapchat的誘惑已明顯減退。這個她12歲就下載、每天查看好幾次的應用程式，對她來說不再那麼重要。

「以前放學後，我常在Snapchat上跟朋友通話，但現在不能用了，我就去跑步，」她寫道。

一個月過去，她的生活習慣已大不相同。

「以前打開Snapchat是我每天的固定流程，」這名悉尼青少年告訴BBC。

「但只要一打開Snapchat，往往就會接著滑Instagram，再到TikTok，有時會被演算法一路帶著走，不知不覺就耗掉很多時間……現在我拿起手機的次數少多了，通常只有在真的需要做事時才用。」

「連續互傳」（streaks），是Snapchat上一項被部分人視為高度成癮的功能。 [Getty Images]

「其實它沒改變什麼」

艾米的經驗，或許會讓澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）露出笑容。禁令實施前，他曾多次呼籲孩子們擺脫對社交媒體的依賴。

政府將網絡霸凌、保護年輕人免受網絡掠食者與有害內容影響，列為推動禁令的主要原因之一。

自12月10日起，科技公司若未採取「合理措施」將16歲以下用戶移除平台，最高可被罰款4,950萬澳元。

然而，阿爾巴尼斯原本期待，這項政策能催生一代更愛運動、閱讀與學習樂器的孩子，但對不少人而言，這個願景並未實現。

13歲的阿希爾（Aahil）並沒有因此多看書、多運動，或開始學樂器。

相反地，他每天仍花約兩個半小時在各種社交平台上，和禁令前幾乎一樣。

他依然保有YouTube和Snapchat帳號——兩者都使用假的生日註冊——而他大部分時間其實花在遊戲平台Roblox與即時通話軟體Discord上，這兩個平台都並未被禁。

「其實沒什麼改變，」阿希爾說，因為他的大多數朋友仍然有活躍的社交媒體帳號。

不過，他的母親毛（Mau）察覺到一些不同。

13歲的阿希爾每天花兩個多小時在社群媒體上，主要是玩遊戲。 [Supplied]

「他情緒變得比較暴躁，」她補充兒子玩電玩的時間比以前更多。

「以前用社交媒體時，他反而更外向，跟我們也比較健談，」但她也指出，這種情緒變化或許只是「青春期」本身使然。

消費心理學家克里斯蒂娜·安東尼（Christina Anthony）指出，這些情緒反應，可能與禁令對青少年情緒調節的短期影響有關。

她說：「對很多青少年來說，社交媒體不只是娛樂，而是用來對付無聊、壓力與社交焦慮的工具，也是尋求安慰或連結的方式。」

「當這種管道被中斷時，有些年輕人一開始可能會感到煩躁、不安，或產生社交斷裂感……這並非因為平台本身不可或缺，而是因為一個熟悉的應對機制被拿走了。」

隨著時間推移，她補充年輕人可能會發展出新的調適方式，例如與信任的成年人傾訴。

Snapchat退場，WhatsApp加入

在悉尼的另一個家庭中，這項禁令幾乎沒有帶來影響。

「我的社交媒體使用量和禁令前一樣，因為我替TikTok和Instagram都開了新帳號，年齡填寫超過16歲，」15歲的露露（Lulu）說。

不過，這項新法仍在其他方面影響了她。

「我確實多看了一點書，因為不太想再一直滑社交媒體。」

但她並沒有因此多到戶外活動，也沒有更常與朋友面對面見面。

相反地，露露和艾米、阿希爾一樣，開始更多使用WhatsApp與Facebook Messenger——這些平台並未被禁——因為部分朋友已無法再使用原本的社交媒體帳號聯絡。

安東尼指出，這正好觸及社交媒體之所以令人著迷的核心：它的「社交性」。

「樂趣並不來自於一個人滑，而是來自共享注意力，」她說，「知道朋友正在看同樣的內容、對同樣的貼文作出反應、參與同一場對話。」

當這種「情緒加乘」消失後，平台就會開始顯得「奇怪地不那麼社交」。

「這也是為什麼有些年輕人即使技術上仍能使用平台，也會選擇疏離……沒有同儕在場，社交回饋與情緒回報都會大幅下降。」

澳洲目前禁止16歲以下兒童擁有社群媒體帳戶。 [Getty Images]

「錯失恐懼症」驅動孩子轉向新應用程式

在禁令生效前的幾天，數以千計的澳洲人開始尋找替代方案，三款原本鮮為人知的應用程式——Lemon8、Yope與Coverstar——下載量暴增。

安東尼表示，這種轉向替代平台的現象，屬於「補償性行為」。

當一個熟悉、能帶來情緒回報的活動被限制，人們不會單純停止追求那種回饋……而是會尋找其他方式來獲得。」

「對青少年來說，這往往意味著轉向能提供類似心理滿足的平台或活動，例如社交連結、自我表達、娛樂或逃避現實。」

美國應用程式數據公司Apptopia的亞當·布萊克（Adam Blacker）表示，雖然這波下載潮已回落，但每日下載量仍高於平常。

他指出下載量下降，可能意味著「有一部分孩子開始接受新規則，把原本花在手機上的時間，轉移到其他事情上」。

艾米也是禁令前下載Lemon8的人之一。這款應用程式由TikTok母公司推出。

「主要是因為身邊很多人都在下載，我也有點害怕錯過，」她說。

但她從未真正使用過。

「之後，我對社交媒體的興趣大幅下降，也不覺得有必要再下載或使用其他替代平台。」

禁令前，澳洲人下載VPN（虛擬私人網絡）的數量也曾上升，但隨後已回落至正常水平。

VPN技術可隱藏用戶位置，假裝身處其他國家，藉此繞過當地法律。

不過布萊克指出，VPN對青少年的吸引力有限，因為許多社交平台能偵測VPN。

「青少年最多只能用VPN來建立新帳號，」他說，「等於要在連結、設定、照片等各方面全部重新來過。」

遊戲平台「更難入門」

禁令實施數月前，曾就是否將遊戲平台排除在外有過一番爭論。批評者認為，許多孩子其實把遊戲平台當作社交媒體使用，潛在風險並無不同。

目前尚無證據顯示，是否有更多青少年轉向Roblox、Discord或Minecraft等平台社交，但這種情況確實可能發生。研究遊戲直播平台（如被納入禁令的Twitch）的專家馬克·強森（Mark Johnson）說。

「不過，前提是年輕人得有相應的硬體、文化背景與技術能力——對初學者來說，遊戲平台比社交媒體難上手得多，」他說。

任教於悉尼大學、研究數位文化的強森指出，社會對禁令的反應相當分歧。

「很多家長似乎感到安心，也樂見孩子與青少年花在社交媒體上的時間大幅減少，」他說。

「但同時，有些人也對他們的孩子在與朋友溝通方面遇到的新困難感到惋惜，在某些情況下，他們甚至難以與居住在其他地方的家人溝通。」

網絡安全專員辦公室（eSafety Commissioner）的發言人表示，未來幾週將公布禁令成效的調查結果，包括自12月10日以來被停用的帳號數量。

另一方面，通訊部長安妮卡·威爾斯（Anika Wells）的發言人則表示，禁令「確實正在產生實質影響」，而世界各地的領導人也正關注並考慮仿效澳洲模式。

發言人說：「延後接觸社交媒體，讓年輕澳洲人多了三年時間在線下建立社群與自我認同，從暑假期間多與家人朋友相處開始。」

自禁令實施以來，14歲的艾米增加了閱讀、鉤針編織和運動等活動。 [Supplied]

時間會給答案

對艾米而言，禁令帶來一個意外好處。12月14日，邦迪海灘（Bondi Beach）發生槍擊事件，兩名槍手在一場猶太節日光明節（Hanukkah）的活動中殺害15 人，導致數十人受傷。

她在12月15日的日記中寫道：「邦迪事件後，我很慶幸自己沒有在TikTok上待太久，否則很可能會接觸到大量負面資訊，甚至令人不安的內容。」

她表示，自禁令實施後，自己使用社交媒體的時間已減半；而TikTok與Instagram雖然仍然有趣，但少了Snapchat，才是真正的轉捩點。

「Snapchat的通知最多，通常就是它把我拉進手機裡，然後後面的事情才一一發生，」她說。

艾米的母親由子（Yuko）也注意到，女兒似乎更能自在地獨處。

「我們還不確定這種轉變，是不是直接因為禁令，還是只是假期比較安靜的關係，」她說。澳洲多數學生的暑假要到一月底才結束。

「現在要說這項禁令究竟是正面還是負面的改變，還言之過早——只能交給時間來證明。」