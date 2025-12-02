「我感覺快掛了！」25歲工程師上班爆吐隔日猝死 公司秒寄「離職通知」挨批冷血
中國江蘇驚爆過勞死悲劇，某醫療器材公司一名年僅25歲的孫姓男子突然在工作中上吐下瀉，隔日遭發現倒臥在租屋處昏迷不醒，送醫後於一週後不治身亡。調查發現，孫男長期加班，每天平均要工作13個小時，生前曾和朋友抱怨自己「累到吐血」，更在過世後2小時，被公司寄送「離職」通知，引起社會譁然。
綜合中國媒體報導，事發於11月8日上午，一名來自陝西的25歲孫姓男子，被醫院判定死亡，事後發現，孫男一週前曾在工作中上吐下瀉，並在隔日暴斃，陳屍在租屋處，疑似「過勞死」。
經調查發現，孫男於2024年4月進入江蘇無錫一家醫療器材科技公司擔任設計部工程師，一年後獲得升遷機會，成為高級技工，月薪高達1.6萬人民幣（大約7.1萬元新台幣）。
然而，伴隨而來的是無止盡的加班，今年7月到10月，孫男每天工時長達13小時，8月甚至創下14.8小時紀錄。
孫男生前曾多次與朋友聊天時提及自己「今天又通宵上班，嘴巴滲血像吸血鬼」、「凌晨兩點下班，流鼻血算工傷嗎」，種種言論充滿著無奈。10月30日下午4時許，孫男在座位上突然上吐下瀉，和主管告知「我感覺快掛了」，豈料不僅不被重視，甚至要求「堅持到下班」，他只好硬撐到晚上回家。
「我感覺快掛了」竟成遺言！公司主管1做法超冷血
不料那句「我感覺快掛了」卻成為他的遺言，隔日他被發現倒臥在租屋處，緊急送醫後被判斷腦部嚴重損傷，並於一週後過世，警方初步排除外傷可能，並要求公司提供相關資料，不過公司均拒絕提供辦公室的監視器畫面，並稱孫男是自行摔傷。
此外，孫男家屬也向公司申請工傷認定，並提起民事訴訟，不過公司皆無正面回應。
孫男女友也反駁公司「自摔受傷」的說法，表示孫男租屋處僅離公司600公尺，平時騎腳踏車上下班，事發後調閱沿路監視器，也並未看見孫男有摔倒，「倒是10月30日晚下班後，他騎車回家，雖然下著雨，但他騎行緩慢，身體稍右傾斜，疑似狀態不對」。
疑過勞死後2小時收到「離職通知」 還稱：江湖再見
更誇張的還在後頭，孫男過世後短短2小時，他的公司帳號就被系統自動傳送「已離職」通知，表示未來不得再使用公司內的數據，文末還放上「感恩相遇，江湖再見」圖卡，挨批冷血。
中國「工傷」法律規定不合理？
報導指出，根據中國《工傷保險條例》規定，只有在工作時間和崗位上突發疾病，並於48小時內死亡才「視同工傷」，反觀孫男發在家中暴斃，且送醫搶救超過48小時，導致即便有長期加班的證據，也難以符合工傷條件。
還有癌母、身障父！唯一經濟來源病倒家中「恐斷炊」
據悉，死者母親日前因癌症接受腎臟切除手術，父親又是行動不便的身心障礙者，孫男原本是家中唯一的經濟來源，如今卻因疑似過勞猝逝，恐讓這個本就脆弱的家庭頓時失去支撐。
該新聞曝光也讓大批網友感到不捨，紛紛表示「調監控，加倍賠償」、「這家公司出名了，這麼無德的公司還能開嗎？」、「醫學設計部的人，居然連這些死亡預警都視若無睹嗎」、「這個老闆和人事會遭到報應的」、「確實有點可憐」、「人都沒了，估計不會是最後一個加班的」。
