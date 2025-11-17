我打！ 全台唯一拜拜還能「打小人」 香客：滿舒暢的

嘉義縣 / 綜合報導

拜拜還能打小人！全台唯一「打小人法場」，位在嘉義縣一間財神廟，設計靈感源自香港傳統文化，廟方再加以創新，信眾手持扁擔配合口訣念誦，接著再把小人符拿去金爐燒掉，象徵驅除厄運，由於這間財神廟主祀濟公禪師，因此還可以用特色「五色杯」求發財金。

打！再打！大力接著打！拿著扁擔配合口訣念誦，小人趕快退散，厄運通通送走，香客說：「滿舒暢的，有發洩的感覺，超用力，因為想要趕快把小人全部打走。」來拜拜還能「打小人」，邊打邊發洩怒氣和壓力，全台唯一「打小人法場」，就在嘉義縣的這座廟宇，整套儀式相當簡單。

廣告 廣告

廟方主任翁聖傑說：「打完把這個小人符跟這個金紙，拿去金爐化掉。」設計靈感源自香港的傳統文化，廟方把它創新轉化，簡單有力量的儀式能驅趕壞事負能量，吸引不少信眾來朝聖，驅除不順心不如意的窮氣後，接著求財神爺來我家。

與一般求發財金不同，這裡用的是五色杯，依照得到的聖筊數來領取對應的發財錢母，香客說：「剛好休息，過來(拜拜)還願。」夠幸運的話5個聖杯全開，就能把這個5分重的純金葫蘆帶回家。

廟方主任翁聖傑說：「(五色杯)有五種顏色，有它分別對應到的意思，你擲到什麼，就是我們神明要幫你加持，比如說開你的智慧，增加你的學識，還是說增進你的人際關係，每次來，都不一樣。」整座廟不僅外觀氣派，也有打小人、五色杯等特色，讓信眾以獨特體驗，歡喜祈求，財運亨通平安順心。

原始連結







更多華視新聞報導

顛覆傳統走文創風！ 廟推神明扭蛋.光明燈抱枕

土地公衣櫃爆倉！ 知名財神廟中秋首辦博神衣

推廣嘉義"極品咖啡" 翁章梁親自站台:盼擴散度變高

