我把上班變好玩了：如何透過「八角框架」，打造一套激勵員工的遊戲機制？
文：黃建樺
當餐飲業者長期陷入招工難、留才難的困境，我們能否換一種方式思考「員工的工作動力」？如果餐廳不是單純提供薪水，而是像遊戲一樣提供挑戰、任務與成就，是否能讓員工更有參與感與成就感？這正是我在經營黃燜雞時，用八角框架展開的一場有趣的實驗。
餐飲缺工時代，光靠薪水留不住人
正如我曾在《關鍵評論網》撰寫文章《餐飲業第一線缺工觀察：台灣正式邁入超高齡社會，業主必須做這五件事來留人》中提到的，缺工已成為餐飲產業的結構性難題。於是我不斷思考：我們該如何吸引並留住人才，甚至讓員工每天都能懷著期待來上班？
事實上，餐飲業的日常工作高度重複。流程固定，挑戰有限，久而久之便容易產生倦怠。這不僅是員工的感受，就連我自己也曾覺得每天像是一個齒輪，準時上工、完成例行任務、準時下班——缺乏新鮮感與突破。即便技能能從80分磨到90分，仍難免覺得只是「時間換金錢」，少了歸屬感與成就感。
這樣的體悟，讓我開始思考：要如何讓工作變得好玩，甚至有點「冒險」的感覺？
直到我接觸到由周郁凱（Yu-kai Chou）提出的「八角框架」，我才發現這是一個將「必須做的事」轉化為「想要做的事」的思維工具。透過遊戲化的設計，可以讓人自發性地參與並投入，這讓我產生極大的共鳴。
我要特別感謝兩位在職涯上給我啟發的人。
一位是我在51Talk（美股上市的全球兒童英語教育品牌） 工作時期的營運主管 Giovanna，她設計的內場激勵機制與八角框架不謀而合，讓我深刻體會到「激勵」對組織的重要性。另一位是我的好友Erin（ Agoda市場開發副理），她與我分享了周郁凱應用八角框架的實戰經驗，讓我開始思考如何將這個模型帶進餐飲現場，並在黃燜雞實驗性地展開嘗試。
八角框架 × 餐飲場景端應用
八角框架的核心在於：將人類行為背後的動機歸納為八大驅動力。這些驅動力像八角形的每一個邊，既涵蓋了「內在動機」與「外在動機」，也能觸發積極正面的力量，甚至激發人們因焦慮與不確定性而採取行動。換句話說，這是一套把人性發揮到極致的動力引擎。
來源：周郁凱的八角框架把該做的事變想做的事，遊戲化策略助企業成長？《哈佛商業評論》網站
我試著將這個模型帶入黃燜雞的餐飲日常，設計出一套 「黃燜雞版八角框架」。這套框架不僅適用於我們的店，其實放到大多數餐飲業態都能微調後直接應用。以下是我設計的八大元素：
1. 使命感（Epic Meaning & Calling）
定位員工：不是「打工仔」，而是「黃燜雞文化推廣者」
遊戲化設計：培訓時加入品牌故事、文化大使徽章
2. 成就感（Development & Accomplishment）
員工需要「看得見的進步」
遊戲化設計：分級制度（初級 → 中級 → 高級黃燜雞）、特殊勳章蒐集
3. 社交影響（Social Influence & Relatedness）
打造「戰隊感」而不是單打獨鬥
遊戲化設計：團隊挑戰、服務評比 PK、業績達標獎勵
4. 不可預測&驚喜（Unpredictability & Curiosity）
工作不只是SOP，也要有驚喜。
遊戲化設計：隨機任務（秘密客挑戰）、驚喜獎勵（飲料券、額外休息時間）。
5. 擁有感&影響力（Ownership & Possession）
讓員工在工作中擁有小小主導權。
遊戲化設計：員工「小改進提案」比賽，被採納者有獎勵
6. 失去與避免（Loss & Avoidance）
稀缺性（Scarcity & Impatience）：限時任務 → 提升緊張感
損失恐懼（Loss & Avoidance）：達不到標準的「懲罰」設計
我將以上八角框架透過心智圖更完整的分析與歸納出每一點適用於黃燜雞的實際場域，並結合的更為貼切。如下是透過心智圖完整將每一點環環相扣。
八角框架 × 黃燜雞餐廳 實際場域應用心智圖
基本框架已完成後，接下來就是要想辦法實際落地並做成可視化讓員工更能清楚明瞭，因此我做了一個遊戲規則玩法表格，為了讓員工能快速Get到怎麼玩以及要讓員工感覺到有趣跟新鮮。我將這些抽象概念設計成 「黃燜雞冒險地圖挑戰賽」，如下表格是將所有八角框架理論中抽象的概念轉而餐飲實際運用的情境中。
在這個系統裡，積分可以兌換現金（1點＝1元），每月設定一個獎金池，讓員工透過闖關互動來獲得回饋。這樣的設計對不同世代的員工都有吸引力。
年輕員工（Z世代）：把積分視為遊戲中的小確幸，願意為了勳章與榮耀多付出，逐漸產生成就感。
千禧世代：額外獎勵像是「零用金」，讓工作更有驚喜。
資深員工（X世代）：則能從團隊成就與被尊重中找到價值感。
其中我最喜歡的設計，是將餐廳所有技能拆解為小任務。每當員工掌握一個技能並通過考核，就能點亮一塊八角拼圖。拼圖完成後，不僅能獲得「高級黃燜雞徽章」榮耀，還能拿到600點積分（相當於600元）。這不僅提升了員工的專業力，也讓主管能清楚掌握每位員工的學習進度，快速調整培訓方向，形成雙贏。
個人榮耀成就徽章 - 利用八角框架元素設計出需要具備的技能。（灰色表示尚未學會的技能）
圖片來源：黃建樺
學會某項技能將會被點亮，形成完美的八角拼圖。全部點亮則會獲得600積分可兌換現金（相當於600元）
未來，我還打算將這套系統可視化，例如在廚房設置計分板，以月為單位更新排名，讓員工即時看到自己與團隊的進度。透過社交影響、成就感與避免失敗的心理驅動，讓日常的工作變得更像一場「冒險遊戲」。
餐飲職場，也能變成一場好玩的遊戲
八角框架並不是華而不實的噱頭。就像周郁凱所說，這些事情本來就是工作的一部分，我們只是把它「包裝」得更有趣，像遊戲一樣。當工作能引發挑戰與成就感，員工自然會更主動去投入。對我來說，這是一種系統思維。
身為行銷背景出身的我深知，好的產品、好的行銷，往往靠的是「好的故事」。八角框架也是一樣：把本來就該完成的任務，轉換成一個個關卡與挑戰，員工每天都有新任務要去破關。這樣一來，重複的日常不再只是消磨，而是能激起成就感與樂趣，職業倦怠自然也會減輕
從「留人 × 文化 × 顧客體驗」來看，遊戲化能帶來三個明顯價值：
留人：在餐飲業，薪資與福利差異不大，真正能留住人的往往是工作氛圍。若把日常工作變成任務闖關，員工每天都有互動、樂趣，自然更不容易流失。
文化：好的文化能給予使命感。遊戲化就像一場團隊合作遊戲，員工共同的目標不是升級打怪，而是提供更好的餐點與服務。這份「團隊一起挑戰的氣氛」，更能讓文化深入人心。
顧客體驗：當員工是因為「想獲得積分與成就感」而主動服務，不是被主管強迫執行，想必顧客從語氣、細節中感受到的溫度肯定截然不同。
以我的碩士研究《聽覺對於消費者情緒體驗的影響》為例，顧客體驗是能深刻影響情緒與記憶的。更何況，行銷研究也指出：獲取一個新顧客的成本，約是維持老顧客的5到25倍。當我們能透過遊戲化，讓員工自然提供優質服務，顧客體驗就會提升，而忠誠與口碑也會隨之放大。
這次黃燜雞的「遊戲化實驗」只是個起點。未來餐飲，或許真的該更像一場遊戲──讓員工樂在其中，顧客也因此感受到快樂，才能打造一個真正長久的快樂餐飲職場。
