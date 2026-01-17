生活中心／綜合報導

傳統的中藥房已快速凋零，從全盛時期多達兩三萬家，如今中藥房家數僅剩七千多家，這門古老產業，正面臨存亡危機，「創新轉型」成了一條新的道路，有一些年輕世代在接班後，重視打造店面和產品包裝，也有經營者，把中藥和甜點大膽結合，讓新一代也能認識這個千年智慧。

漢方甜點創辦人王心盈vs.顧客「如果你喜歡喝甜的話，那我會推薦紅棗的拿鐵。」台北這一間中藥行，傳統的木頭藥櫃，搖身為下午茶餐桌，熱騰騰的拿鐵，居然灑滿「黃金蟲草」。中藥行老闆王森彬vs.顧客：「這個就是上面，你那個混和的蟲草黃金蟲草。」枸杞被拿來做成蛋糕，顛覆許多人，對中藥又苦又澀的刻板印象，黑麻麻的生乳捲，裡頭竟然也揉合了藥材「杜仲」，或是比利時巧克力塔，與桂花烏梅醬交織甜中帶酸。漢方甜點創辦人王心盈表示「烏梅跟巧克力，兩者的味道都太尖銳了，我除了烏梅以外呢，還加入了像是洛神花桂花，還有像仙渣等等的藥材，變成複方去調和。」

「我把中藥房變新潮」 古老產業轉型「新包裝」

漢方甜點創辦人王心盈 五年前回家接班（圖／民視新聞）

老闆王森彬經營這間中藥行39年，現在店裡一小角，被打造成烘焙區，35歲的王心盈，五年前回家接班，他以「藥食同源」為概念，將漢方中藥融入西式甜點。漢方甜點創辦人王心盈表示「我本身是喜歡吃甜點跟做甜點的，我就想說那來試著把，中藥跟甜點兩者做結合吧。」客人一上門就直呼，要來買交換禮物，也立刻相中架上精美的禮盒、包裝。中藥房第四代老闆周東彥表示「冬季這個香料熱紅酒包，就是最暢銷的。」節慶感十足的點子出自他，40歲的周東彥，是宜蘭在地，有108年歷史的中藥房第四代，十五前他接手家業時，就決定轉型。中藥房第四代老闆周東彥表示「讓年輕人更覺得，我拿起我們的漢方商品，是很有光榮感的，我用這個中藥產品，已經不是很俗的事情了。」

中藥房第四代老闆周東彥 十五前接手家業時就決定轉型（圖／民視新聞）

從社群經營、網路行銷，到設計出有自家格調的官網，每一步都煞費苦心，周東彥畢業前，還曾踏入演藝圈玩饒舌，畢業後又轉戰潮流服飾業，一路都走在流行文化的前端，他笑說怎麼都沒想過會回家接班。中藥房第四代老闆周東彥表示「現代社會不像以前，中藥房是治療的地方，現在中藥房是養生的地方。」從燈光、裝潢到陳列逐步翻新，也刻意保留匾額與百草櫃等老物件，古老智慧如何與新世代並存，答案或許在一群年輕人身上。

