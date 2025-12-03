「我把妻子殺了」8旬翁凌晨報警自首 竹檢調查後聲押

即時中心／廖予瑄報導

新竹縣竹北市今（3）日凌晨驚傳老翁殺妻！一名82歲翁姓男子主動報警表示，自己殺了妻子，警方到場後確實也在房間內發現失去生命跡象的翁妻，隨即將翁男逮捕。全案經檢警初步調查發現，疑似為夫妻發生口角，導致翁男憤而將妻子毆打致死。稍早，新竹地檢署偵辦後向新竹地方法院聲請羈押。

據了解，整起事件發生在3日凌晨5時，新竹縣警方獲報，翁姓老翁指稱自己將妻子殺死；警方趕到場後也發現，翁妻倒臥在房間內，並且失去生命跡象。

對此，新竹地檢署表示，「對於本案死者及其家屬深表遺憾」，並指示專組主任、檢察官與警方專案小組共同偵辦；經檢警初步調查後發現，翁男身心狀況極為不穩定，當時2人疑似發生口角，翁男憤而徒手並持按摩棍棒將妻子毆打致死，新竹地檢署偵辦後向法院聲請羈押。

今日新竹地檢也派專責檢察官帶同法醫偵對翁妻的遺體進行相驗，並迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，犯罪被害人保護協會新竹分會也同時提供被害人家屬法律支援與心理輔導。

全案經檢察官複訊後，認定翁男涉犯《家庭暴力防治法》第2條第1項、《刑法》第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認為其涉犯重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

