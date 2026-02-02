我把貓咪變大了! 「花IN台北」喵與溫室同框演出

「花IN台北」喵與溫室同框演出。（台北市公園處提供）

記者王誌成／台北報導

春天的台北，花朵與可愛貓咪充滿創意。「二０二六花IN台北」的藝術裝置《春之幻境溫室》於即日起在台北市政府東南角街舞廣場展出，至三月一日結束。這次展覽結合了插畫角色「園丁喵喵」與透明溫室及巨型花藝設計，吸引眾多民眾和網紅前來拍照，成為春季熱門打卡地點。

台北市公園處二日表示，《春之幻境溫室》以透明溫室為核心，日間展現色彩繽紛的花朵，夜晚則變成柔和的花園秘境。展出期間還推出「拍美照．抽好禮」的社群抽獎活動，參加者可獲得「花IN台北」的限量紀念品。

今年的亮點是插畫家A ee mi創作的代言角色「園丁喵喵」，象徵用心照顧城市花草的人，讓民眾在繁忙生活中感受到療癒。另一亮點是王莉陵老師創作的巨型立體百合，展現花朵的生命力，帶來熱情與祝福。

「花IN台北」已成為市民期待的活動，讓東南角街舞廣場變成迷你花園，歡迎大家帶著家人朋友來拍照，感受台北春天的美好。這個春天，就從「花IN台北」開始，讓花開進生活裡。請持續關注「花IN台北」官網及「公園新花漾」ＦＢ粉絲專頁，掌握最新消息。