我把青春、美麗都給了男人！法「性感小野貓」碧姬芭杜傳奇人生落幕

1958年9月2日，法國影星碧姬芭杜攝於威尼斯；她於2025年12月28日逝世。美聯社



被稱為「性感小野貓」的法國女星碧姬芭杜今天（12/28）證實以91歲高齡過世。她的名字曾是「性感」代名詞，讓同時代天團「披頭四」也為之傾倒，卻在1970年代決絕地拋棄明星光環，投身捍衛動物權益，她曾說：「我把青春和美麗都給了男人，現在我要把我最好部分，我的智慧和經驗都獻給動物。」

碧姬芭杜（Brigitte Bardot）1934年9月28日出生於富裕的天主教家庭，15歲之齡便登上法國時尚雜誌《ELLE》封面。

1952年，18歲的她嫁給後來成為導演的羅傑華汀（Roger Vadim），他在1956年為她打造電影《上帝創造女人》塑造了她制霸全球的性感形象，這部片在法國和全球大轟動，她從此成為一線女星，穩坐性感掌門之位。兩人1957年離婚後，她仍持續演出他執導電影。

1956年3月27日，法國影星碧姬芭杜在羅馬拍攝電影；她於2025年12月28日逝世。美聯社

在碧姬芭杜以性感形象活躍影壇期間，她的妝髮、衣著都是全球女性效仿對象，刻意凌亂的髮型、濃重眼妝，緊身針織衫、緊身褲或露出古銅色雙腿的荷葉裙蔚為風潮。《衛報》指出「披頭四」成員約翰藍儂（John Lennon）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）都曾醉心碧姬芭杜的美，要求女友將頭髮染金。

1956年10月28日，法國影星碧姬芭杜於倫敦戲院中彩排；她於2025年12月28日逝世。美聯社

法國女性主義作家西蒙波娃（Simone de Beauvoir）1959年發表《碧姬芭杜與羅麗塔情結（Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome）》，曾將她銀幕上強大的性感魅力，視為女性主義對（電影）攝影機所代表的「父權凝視霸權」的挑戰。

1958年1月24日，法國影星碧姬芭杜的電影造型；她於2025年12月28日逝世。美聯社

1970年代，她毅然拋棄明星光環，投入動物權益，她曾在受訪時說：「我知道我的事業完全建立在我的外貌上，所以我決定用離開男人的方式離開影壇：在他們拋棄我之前（先離開）。」

1956年，20歲的碧姬芭杜。美聯社

碧姬芭杜也曾說「我從未真正為明星生活做好準備」，「人們總是令我心煩」，「我曾讓我自己盡可能地美麗，就算我覺得自己醜；我憎恨外出，害怕無法達到人們的期望」，「我把青春和美麗都給了男人，現在我要把我最好部分，我的智慧和經驗都獻給動物。」

1982年2月10日，法國影星碧姬芭杜於巴黎街頭參加爭取動物權益活動；她於2025年12月28日逝世。美聯社

碧姬芭杜曾說：「對我來說，生活只有最好和最壞、愛與恨，發生在我身上的一切都太極端了。」而她的言行也極端得出奇，1990年代起，她數度有批評穆斯林、移民之語，曾稱穆斯林為「殘暴野蠻的入侵者」，到2008年為止她至少5度遭判煽動種族仇恨罪，並被處以罰款。

1967年12月7日，法國影星碧姬芭杜與丈夫億萬富翁薩克斯，在巴黎參加愛麗榭宮參加活動。美聯社

對於2017年從好萊塢開始的#MeToo運動，她同樣嗤之以鼻。當時好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）被控騷擾多位女星，雪球越滾越大，全球影壇多名女星出面自揭在業內遭到各種性騷擾、性侵過往。碧姬芭杜曾說女星習於色誘製片人以拿到電影角色，轉過身又指責男人性騷擾，她斥這些指控「虛偽、荒謬、毫無意義」，她此番言論遭嚴厲撻伐。

1969年3月28日，法國影星碧姬芭杜（左）與影星吉勒斯在攝於巴黎；她於2025年12月28日逝世。美聯社

碧姬芭杜有4段婚姻，1952年與羅傑華汀（Roger Vadim）結婚，1957年離婚。1959年與演員雅克夏理耶（Jacques Charrier）結婚並育有1子，1962年離婚。1966年與德國億萬富翁薩克斯（Gunter Sachs）結婚，1969年離婚。1992年與實業家多馬勒（Bernard d’Ormale）結婚。

她與法國男星尚路易坦帝尼昂（Jean-Louis Trintignant）、傳奇歌手塞吉甘斯柏格（Serge Gainsbourg）曾長期交往。

1974年10月，法國影星碧姬芭杜攝於巴黎；她於2025年12月28日逝世。美聯社

1965年5月27日，法國影星碧姬芭杜攝於墨西哥；她於2025年12月28日逝世。美聯社

1965年1月18日，法國影星碧姬芭杜（左一）在墨西哥參加記者會。美聯社

1961年8月4日，法國影星碧姬芭杜攝於義大利；她於2025年12月28日逝世。美聯社

