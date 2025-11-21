我投資美4千億美元？龔明鑫：還沒確定
英國金融時報（ＦＴ）引述知情人士報導指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約為四千億美元。行政院經貿辦公室昨回應，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比；經濟部長龔明鑫則表示，「還沒確定」。
英國金融時報指出，台灣支持在美國建立科學園區，為台美預料近期將公布協議的一環。一位美國官員描述，這項協議草案將包含「介於與日本協議和與南韓協議之間」的投資承諾，暗示台灣可能承諾在美國投資約四千億美元，「差異在於，在台灣的情況下，這些不是模糊的承諾，而是已經規畫中、甚至正在進行中的投資」。
報導指出，知情人士透露，台積電在亞利桑那州承諾投資的一六五○億美元，可能是台灣對美投資承諾總額的一部分。美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）並未回應ＦＴ記者的置評請求。
龔明鑫表示，還沒確定，有新的進度且確定的結果，會由行政院經貿談判辦公室對外說明。
對於台美對等關稅、類科學園區議題，鴻海董事長暨電電公會理事長劉揚偉昨日指出，「我沒有參與（關稅）實際談判，不清楚談到什麼程度。但在科學園區的作法上，我們透過電電公會（TEEMA）朝這方面努力，目前跟各方洽談結果，各個國家反應都非常好，非常希望我們能把產業帶過去，透過科學園區的模式」。
電電公會提出「TEEMA科學園區」海外布局計畫，以新竹科學園區經驗為藍本，整合生產、生態與生活機能，導入ＡＩ管理、永續循環系統與低碳建築規範，首座預定將會落在墨西哥Sonora州。
