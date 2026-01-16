我投資美5千億美元 換關稅15％

台美關稅底定！行政院副院長鄭麗君16日在駐美代表處舉行新聞說明會，宣布已與美國商務部簽署合作意向書（MOU），談定對等關稅15％不疊加，同時針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅，美方承諾將給台灣最優惠待遇；而我方則由企業自主投資2500億美元、政府提供信用保證支持金融機構提供融資上限2500億美元的授信額度，預計數周後和美國貿易代表署進一步簽署「台美對等貿易協定」。

企業投資、政府信保 各占一半

鄭麗君表示，談判團隊此行達成4個目標：第一、成功將對等關稅調降到15％且不疊加最惠國待遇（MFN），是美國逆差國當中最優惠的待遇；與去年4月時台灣被課徵32％相比，對我國產業出口、就業、GDP成長衝擊將減緩8成，以工具機為例，台灣過去輸美的MFN是4％，但因美韓有FTA，韓輸美關稅是0；美日因貿易協定，輸美關稅是2.6％，但現在台日韓皆為15％，等於與日韓拉齊到同樣的立足點。

此外，談判過程中我方已向美方爭取超過1000項的對等關稅豁免，將納入數周後與美國商務部正式簽定的「台美對等貿易協定」裡，屆時再完整向國人說明。

至於第二個達成的目標，鄭麗君表示，美方承諾未來制定232半導體及其衍生品相關關稅時，將給予台灣最優惠的待遇，赴美投資的企業享有產能2.5倍的零關稅配額，配額外則採15％的優惠關稅，但若未來公布的232關稅低於15％，將從其低者給予台灣。另爭取到赴美投資企業設廠及運營所需的原材料、設備、零組件可豁免對等關稅及232關稅。

她解釋，美國期待逆差比較大的國家都能提出投資承諾，台美雙方在投資合作部分的討論以供應鏈為主，所以第三個目標是以「台灣模式」協助台灣產業切入美國本土供應鏈，我方除了2500億美元的企業直接投資，另為了支持企業赴美布局，由政府提供信用保證，支持金融機構提供融資上限2500億美元的授信額度。她並強調，此承諾與日韓模式不同，並非由政府出資，而是由政府扮演信用保證的機制。

我稱投資額為上限 美說是至少

而第四個目標，鄭麗君指出，這次談判促進台美高科技雙向的投資，希望未來彼此成為緊密的AI戰略夥伴，除了台灣模式擴大在美投資，這次MOU內容中，美方也承諾建立雙向投資機制，擴大投資台灣，尤其歡迎美方投資賴清德總統所推動的「五大信賴產業」，希望台美打造的供應鏈能鞏固民主陣營在高科技的領導地位。

鄭麗君預告，除簽署台美投資MOU外，數周後將與美國貿易代表署就「台美對等貿易協定」完成法律程序之後，進行簽署，內容包括磋商的關稅、非關稅貿易障礙、貿易便利化、經濟安全、勞動保障跟環境保護，以及商業機會等；簽署之後會將協議文本完整送交國會，並提出影響評估供國會審議。

美國商務部15日在官網發布「事實清單」，形容美台簽署「歷史性的貿易協議」，將推動美國半導體產業的大規模回流。該協議確立美台之間的「戰略經濟夥伴關係」，旨在切實強化美國國內半導體供應鏈，並確保美國在科技和產業領域的領導地位。

至於台灣對美投資方面，商務部的措辭則與我方有些出入。事實清單稱，台灣直接投資與信用保證兩部分都是「至少」2500億美元，後者並被稱為「額外投資」。

美汽車與農產品關稅與准入 待公布

據協議，美國對台灣貨品的「對等關稅」，總計將不超過15％。232條款對台灣汽車零件、木材及衍生產品課徵的關稅，同樣將不超過15％。學名藥物及其成分、飛行器零組件與短缺天然資源項目，則實施零關稅。未來依據232條款課徵半導體關稅時，也將獎勵在美投資的台灣廠商。

美國商務部長盧特尼克15日接受CNBC專訪時，稱此次台灣與美方簽署協議是「一項在美國本土生產的巨大承諾，而答案就是，因為川普總統對保護他們至關重要，所以他們想讓我們的總統開心。」

盧特尼克指出，這項承諾是出於國安考量，「我們需要在美國製造半導體。我們不能依賴一個距離約1萬4500公里遠的國家，來提供這類攸關國安的根本產品。」