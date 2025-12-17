我捐65萬美元給APEC 外交部資深官員赴深圳簽署MOU

外交部今指出，政府決定捐助65萬美元予APEC秘書處展現重視，我外交部資深官員赴大陸深圳簽署捐助MOU。（外交部提供）

「亞太經濟合作」（APEC）一直是我國重視參與的國際活動，為展現對該會議的重視，並持續協助其他APEC會員進行能力建構，外交部指出，我國政府決定於今年捐助65萬美元（約1950萬台幣）；我國也藉此機會，由外交部國際組織司司長孫儉元，於11日赴中國深圳與APEC秘書處執行長佩德羅薩簽署捐助備忘錄（MOU）。

外交部指出，為展現對APEC的重視，政府決定於今年捐助65萬美元予APEC，我國APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元，也利用出席在中國深圳舉行「非正式資深官員會議」（ISOM）的機會，代表政府於12月11日與APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）簽署捐助備忘錄。

孫儉元表示，我國為APEC建設性會員，自1991年加入APEC以來，持續透過捐助及辦理活動對APEC作出具體貢獻，未來也將繼續在平等基礎上與其他APEC會員合作，共促APEC區域的繁榮發展。

APEC秘書處佩德羅薩執行長則指出，我國的捐助及積極參與不僅有助APEC秘書處順利推動相關工作，更對APEC會員的能力建構至關重要，將令APEC區域所有人民受惠。

外交部說明，上述捐款將用於挹注我國於20年前倡議設立的APEC 「人類安全子基金」（Human Security Sub-Fund），以及10年前與美國、澳大利亞合作設立的「婦女與經濟子基金」（Women and the Economy Sub-Fund），另將資助「政策支援小組」（PSU），強化APEC的政策研究與分析能量。

外交部強調，APEC是我國參與最重要的政府間國際組織之一，每年有超過40個部會的人員出席各項會議，並在國內辦理超過30場APEC相關會議及活動。此外，我國「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）3位代表也積極提出各項計畫及倡議，表現深獲肯定。未來，政府將繼續善用APEC加強與其他會員的互動交流，並透過公私協力，提升我國在APEC的能見度及影響力。

