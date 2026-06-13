《我推的孩子》ano直播密碼解鎖 11月空降台南浪人祭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本「怪物級藝人」ano首度以個人身分來台開唱。笨道策展有限公司提供



「2026浪人祭」11月7、8日在台南安平登場，《【我推的孩子】電影版》ano（あの）將首度以個人身分來台開唱，其實日前她在直播中被粉絲問及是否有機會來台演出時就說：「一直很想去台灣演出！」更神祕暗示「也許有機會」，如今謎底終於揭曉。

曾是女團「You'll Melt More!」成員的ano以神似漫畫女主角的精緻臉龐與極具個人特色的怪萌氣質迅速竄紅，她特立獨行、叛逆且充滿能量的舞台風格擄獲大批台灣死忠粉絲，還獲封「惡魔級歌手」。

廣告 廣告

單飛後的ano於2022年為超人氣動畫《鏈鋸人》獻唱片尾曲〈ちゅ、多様性。〉，洗腦旋律與招牌舞蹈立刻在全球社群暴紅，MV至今已逼近8千萬次點閱。去年更挺進日本武道館舉辦個人大型演唱會，展現十足號召力。

身兼歌手、演員、模特兒的多重身分，ano總是展現出驚人的反差能量，這次在「浪人祭」獻唱，首波限量盲鳥票種「超海鳥學生票、超海鳥票」一開賣已光速秒殺，一般票種6月17日中午12點在KKTIX售票平台全面啟售。

更多太報報導

蕭煌奇新婚5個月：每天努力拼做人 砸千萬玩股票3天蒸發「1棟房」

蔡思韵大尺度只穿內衣：完全不性感 蔡凡熙「狂灌生肉汁」險窒息

陳柏霖捲逃兵案交棒林柏宏、ØZI 跟去西班牙隱身鏡頭外