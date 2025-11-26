我提升國防預算 AIT歡迎 中國抨擊

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言昨透過臉書表態，歡迎賴清德總統宣布國防特別預算，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，他也期待台灣各政黨能在此議題找到共同立場；台灣加入歐洲各國、日本、南韓等夥伴的行列。

谷立言也指出，確保兩岸分歧在不受脅迫情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事，賴總統宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海和平穩定所邁出的一大步。

不過，大陸國台辦發言人彭慶恩表示，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生，發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力，只會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，依美謀獨注定失敗。

