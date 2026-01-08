我新購66架F-16 block 70進度曝光！ 46架單座、10架雙座「已上生產線」

外界持續關注66架F-16 block 70新機的延宕狀況，目前除首架雙座機已出廠有試飛畫面外，其餘尚無進度資訊，能否在今年全數交機令人堪憂。不過，國防部長顧立雄今日在立法院透露，截至1月7日（昨日）為止，在美國生產線上組裝共56架，包括46架單座機、10架雙座機。

近日我F-16V失事，使拖延已久的「自動防撞系統」未安裝問題再次浮上檯面，連帶延宕已久的66架F-16 block 70進度也被關切。國民黨立委徐巧芯今日於立法院質詢國防部，今年上半年我們預計能夠拿到多少的F-16V（實稱F-16 block 70）？

廣告 廣告

對此，國防部長顧立雄表示，截至1月7日為止，在美國生產線組裝有56架，包括46架單座機、10架雙座機。據他了解，第一架的飛機它要進行的測試項目會比較多，所以如果第一架的測試都比較順利的話，第二架的交機就會加速。

徐巧芯直言，提升防撞就兩個方案嘛，一個是我們裝了防撞地系統，但沒辦法做到；另一個就是我們新採購的F-16能夠交貨，我們就會至少有一部分的飛機、戰鬥機是有防撞地系統，但是也沒有交貨。

【看原文連結】