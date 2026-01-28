「我是你的新鄰居……」Whoscall推LINE貼圖 一秒讓詐騙聊不下去
記者李鴻典／台北報導
春節前夕資金需求上升，詐騙假扮貸款專員加你 LINE？AI 題材火熱，帶動台股漲勢不停，詐騙假扮投資理專私訊不斷，又或被加進投資詐騙群組讓你心累嗎？信任科技服務商 Gogolook（6902）旗下數位防詐 App Whoscall（象卡來）宣布推出首款官方 LINE 貼圖，也是史上第一組「專門對付詐騙集團」的貼圖！由 Whoscall 吉祥物「Vee」擔任主角，除了展現俏皮可愛的百變造型，也巧妙地將防詐意識融入日常生活，針對詐騙集團與不明騷擾訊息設計多款「已讀亂回」語錄，成為對抗數位詐騙的最新幽默利器！
Whoscall 長期致力於提供陌生來電辨識與簡訊防詐，在台灣每兩個人就有一人使用。因應詐騙手法日新月異，Whoscall 近年陸續推出「自動網站檢查」、「個資外洩檢查」以及「一鍵查」等 AI 防詐功能。根據全球防詐聯盟 GASA 統計，通訊軟體已成為詐騙集團接觸消費者的主要管道之一。為了提升大眾的防詐警覺性，Whoscall 以品牌吉祥物 Vee 為主角，打造首款 LINE 貼圖，結合趣味文案「聽你在騙」、「我不是韭菜」、「假鬼假怪」、「別 WHO 弄我」，靠貼圖詐騙集團啞口無言；甚至也能用貼圖在詐騙群組中洗版，戳破詐騙話術，保護其他一同被詐騙的民眾。
針對 LINE 中常見的「加 LINE 領飆股」或「喬裝鄰居」等詐騙話術，貼圖內建多款專門冷處理的應對設計。使用者不再需要打字回覆，只需祭出 Vee 帶有戲謔或冷淡表情的貼圖，即可優雅地終結話題，讓詐騙集團自討沒趣。除了對付詐騙外，Vee 活潑、古怪又可愛的形象，也延伸出多款適用於好友間日常吐槽、表達無奈的情境貼圖。
Whoscall 表示：「許多民眾都曾在 LINE 上遇過詐騙，我們希望透過貼圖這種輕鬆的溝通形式，讓防詐不再是嚴肅的教條，而是能自然融入日常聊天。我們鼓勵民眾在收到可疑訊息時，先利用貼圖冷靜應對，並同步透過 Whoscall 功能進行查證。」
Whoscall 首款官方貼圖「Whoscall Vee 已讀亂回的一天」，目前已於 LINE 貼圖商店正式上架，只需在 LINE 貼圖商店搜尋「Whoscall」即可入手。
