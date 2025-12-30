「我是危險人物」！ 男鬧北車喊「去中山」遭壓制逮捕

新北市 / 綜合報導

30日下午2點多，人來人往的台北車站三鐵共構大廳，又發生一陣騷動。一名男子大聲咆哮，和站務人員起爭執，並在現場狂奔，最後被噴辣椒水制服。原來男子出捷運站後，先是按了火災鈴，接著拿出一張出軌警示，要大家改搭其他交通工具，引發現場民眾緊張。站務人員緊急介入，警方也接著到場，將男子壓制帶回，依涉嫌恐嚇公眾罪偵辦。

鬧事男子VS.站務人員說：「我是危險人物喔，不要噴喔。」捷運地下站大廳，一名男子，突然大聲咆哮和站務人員起爭執，引發側目，鬧事男子說：「看到去中山，中山。」男子接著往前逃跑，站務人員保全，通通在後面追，突如其來的場景，也讓民眾一頭霧水。

鬧事男子VS.捷運保全說：「通報中山站長，通報一下，(來壓制他，壓制他，壓制他)。」男子衝上手扶梯，捷運保全好緊張，就怕有個萬一，男子被趕來的站務人員，噴辣椒水，最後倒在地上被警方壓制帶回，目擊民眾VS.記者說：「大家都在咳嗽(大家都在咳嗽喔)，(有沒有一點緊張害怕)，有，想說發生什麼事，然後後來這裡鐵門就拉下來。」

這起事件，就發生在30日下午2點多，人來人往的台北車站，三鐵共構大廳，鬧事男子搭捷運到台北車站，先在站內按火災鈴大聲咆哮，接著跑到站外，拿出一張印有出軌警示的紙條，要旅客改搭其他交通工具，想再按一次火災警示時，遭噴辣椒水，男子繼續跑到中山地下街起點，最後被警方壓制帶回。

鐵路警察局台北分駐所長洪金德說：「站務員他怕他(男子)還有其他的更大的動作，所以他就對其噴灑辣椒水先行控制他。」男子大鬧台北車站，讓所有旅客都嚇了好大一跳，在張文事件後任何風吹草動，都有可能引發民眾恐慌及騷動，男子最後也被依恐嚇公眾罪嫌，移送法辦。

