我是台中市民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通

為提升生育率，政府規畫多項育兒津貼可申請。身為台中市民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自台中市政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到2萬元生育獎勵金；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！

台中市育兒津貼懶人包。示意圖：Getty image

🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？

👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋台中市生育津貼

補助金額

勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。

國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。

台中市生育津貼：每一新生兒發放生育津貼，金額為單胞胎2萬元，雙胞胎（含）以上每胎2萬元

申請條件

勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。

國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。

台中市生育津貼：

新生兒父母之一方於新生兒出生當日已設籍本市滿180天（含）以上（設籍時間之計算，以新生兒出生日往前推算滿180天），且申請時仍設籍本市。 新生兒於本市各區戶政事務所完成出生或設籍登記。

申請方法

寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和台中市政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！

「目前小孩誰顧」情境包括：

父母自己照顧小孩

小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧

小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧

小孩給社區公共托育家園照顧

小孩給公辦民營托嬰中心照顧

小孩就讀私立幼兒園

小孩就讀準公共幼兒園

小孩就讀非營利幼兒園

小孩就讀公立幼兒園

台中市政府針對特殊、弱勢家庭臨時托育需求協助

※如果情境中沒有述明該縣市補貼，就代表該縣市還沒有該情境補貼喔！

※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。

🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、父母雙方及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本）、父母其中一人的郵局帳戶影本資料、印章、身分證；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上收件或臨櫃辦理、郵寄至兒童戶籍地區區公所；其他問題可以參考：衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表（請見網站下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；第二名或第三名以上子女相關文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍地之核定機關。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表（請見網站下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；第二名或第三名以上子女相關文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍地之核定機關。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、父母雙方及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本）、父母其中一人的郵局帳戶影本資料、印章、身分證；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上收件或臨櫃辦理、郵寄至兒童戶籍地區區公所；其他問題可以參考：衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表（請見網站下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；第二名或第三名以上子女相關文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍地之核定機關。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表（請見網站下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；第二名或第三名以上子女相關文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍地之核定機關。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，只要沒有接受公共化及準公共教保服務的幼兒，不論是由媽媽爸爸自己照顧，或者是親屬、保母照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表（請見網站下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；第二名或第三名以上子女相關文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍地之核定機關。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

衛福部托育補助：第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。

台中市未滿六歲兒童平價托育暨準公共化服務實施計畫：每人每月1400元。



申請條件

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

台中市未滿六歲兒童平價托育暨準公共化服務實施計畫：

兒童設籍於台中市，父母一方設籍台中市半年。 委託人經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達百分之二十者，或經本局依社會救助 法審核認定為中低收入戶、低收入戶或弱勢家庭（弱勢家庭係指該 名幼兒發展遲緩或身心障礙之家庭、特殊境遇家庭或其他經本局認 定者）。 委託人送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每週托育時數達 三十小時以上。 委託人申報期間，該名幼兒未經政府公費安置收容、未領取因照顧該名幼兒之育兒津貼。 委託人不得指定一對一收托。但發展遲緩、身心障礙、罕見疾病或有其他特殊狀況之幼兒，不在此限。

申請辦法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月8000元。

台中市未滿六歲兒童平價托育暨準公共化服務實施計畫：每人每月1400元。



申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

台中市未滿六歲兒童平價托育暨準公共化服務實施計畫：

兒童設籍於台中市，父母一方設籍台中市半年。 委託人經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額合計未達 申報標準或綜合所得稅率未達百分之二十者，或經本局依社會救助 法審核認定為中低收入戶、低收入戶或弱勢家庭（弱勢家庭係指該 名幼兒發展遲緩或身心障礙之家庭、特殊境遇家庭或其他經本局認 定者）。 委託人送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每週托育時數達 三十小時以上。 委託人申報期間，該名幼兒未經政府公費安置收容、未領取因照顧 該名幼兒之育兒津貼。 委託人不得指定一對一收托。但發展遲緩、身心障礙、罕見疾病或有其他特殊狀況之幼兒，不在此限。

申請辦法

🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

爸媽須在開始托育的15天內，將準備申請表（請見網站下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

爸媽須在開始托育的15天內，將準備申請表（請見網站下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表（請見網站下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局帳戶影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；第二名或第三名以上子女相關文件。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍地之核定機關。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。

🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園

🟣台中市政府針對特殊、弱勢家庭臨時托育需求協助

除了一般托育補助，台中市政府還有針對家長遇緊急、臨時事件致無法自行照顧家中兒童，或因特殊原因需將家中發展遲緩或身心障礙兒童送居家式托育服務或合作之托嬰中心臨時照顧，提供兒童臨時托育服務補助計畫。如果符合下列條件者都可以申請：

列冊低收入戶

列冊中低收入戶

家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過政府當年度公布最低生活費2.5倍，動產按全家人口存款本金及有價證券按面額計算之合計金額未超過一定數額者（單人新台幣250萬元，每多一人多25萬元），不動產未超過新台幣650萬元，且符合下列資格之一者：

單親家庭：申請人一方監護或一方死亡、離異，且確定監護權歸屬者；兒童由父母雙方共同監護者不予補助。 身心障礙或發展遲緩家庭：父母一方領有中度以上身心障礙手冊/ 證明；兒童本人或家中同住手足之一持有本市身心障礙手冊/證明或持有一年內之醫院發展遲緩證明。 失業者家庭：其父母一方因非自願性失業且需應徵工作或參加短期職業訓練、技能檢定考試、國家考試者。 夜間工作家庭：實際照顧之父母（或監護人）雙方或單親一方為夜間工作者，夜間工作時間為晚上八時過後。 多胞胎家庭：同一胎兩名子女以上之家庭。

其他經台中市家庭暴力暨性侵害防治中心或本局評估有臨托補助需求之高風險（脆弱／危機）家庭者

至於申請方式和補助金額，請參考相關連結：兒童臨時托育服務補助計畫

撰稿記者：陳文惠

審稿編輯：黃婉婷

