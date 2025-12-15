我是台南市民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通
孩子從一出生開始，累計花費不少，中央與地方政府推出一系列「育兒津貼」，盼能減緩民眾壓力。身為台南市民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自中央政府和台南市政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到台南市2萬元生育獎勵金；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！
🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？
👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋台南市生育獎勵金
補助金額
勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
台南市生育獎勵金：第一名、第二名新生兒發給2萬元；第三名及第四名新生兒發給3萬元，第五名以後之新生兒每名發給5萬元。
申請條件
勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。
國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。
台南市生育獎勵金：台南市新生兒於中華民國112年1月1日以後出生，並符合下列規定者，其父或母一方得申請生育獎勵金：
新生兒需於台南市戶政事務所（以下簡稱戶政所）完成出生或初設戶籍登記。
新生兒之父或母一方需設籍台南市連續6個月以上，且申請時仍設籍台南市。前項第二款設籍期間之計算，以父或母戶籍最後遷入台南市起算至新生兒出生日止。新生兒之父母均死亡、行蹤不明或受監護宣告時，得由新生兒之實際扶養人提出申請，不受第一項第二款「申請時仍設籍台南市」之限制。
申請方法
勞保生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「勞保生育給付申辦」，完成申辦手續，相關問題可以參考勞保生育給付個人線上申辦作業相關Q&A。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
國民年金生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「國民年金生育給付申辦」，完成申辦手續。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書及給付收據、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人透過戶政事務所通報申請。
台南市生育獎勵金：申請人應於新生兒出生後六十日內，持國民身分證及印章，向申辦新生兒出生或初設戶籍登記之戶政所提出生育獎勵金之申請，戶政所辦理新生兒出生或初設戶籍登記時，發現有符合申請資格者，應主動告知，並協助其辦理申領。
寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和台北市政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！
「目前小孩誰顧」情境包括：
父母自己照顧小孩
小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧
小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧
小孩給社區公共托育家園照顧
小孩給公辦民營托嬰中心照顧
小孩就讀私立幼兒園
小孩就讀準公共幼兒園
小孩就讀非營利幼兒園
小孩就讀公立幼兒園
台南市其他育兒福利（到宅指導、餐點示範...等）
※如果情境中沒有述明該縣市補貼，就代表該縣市還沒有該情境補貼喔！
※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。
🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。
申請條件
父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
準備申請表（請見網站下方下載連結）、父母雙方及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本）、父母其中一人或兒童的郵局存摺影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。可親送或郵寄至兒童戶籍所在地的區公所申請；其他問題可以參考：衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺帳戶影本、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺影本或其他金融機構存摺封面影本等資料；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼+台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
衛福部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
衛福部育兒津貼：父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
衛福部育兒津貼：準備申請表（請見網站下方下載連結）、父母雙方及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本）、父母其中一人或兒童的郵局存摺影本；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。可親送或郵寄至兒童戶籍所在地的區公所申請；其他問題可以參考：衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺帳戶影本、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🧒🏻小孩3～未滿5歲：教育部育兒津貼+台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺帳戶影本、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助+台南市危機家庭兒童托育費用補助
教育部育兒津貼：2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿十二歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺影本或其他金融機構存摺封面影本等資料；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿十二歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請辦法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶存摺影本或其他資料如：低收入戶、中低收入戶、發展遲緩證明或身障手冊等，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月十五日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月8000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺帳戶影本、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶存摺影本或其他資料如：低收入戶、中低收入戶、發展遲緩證明或身障手冊等，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局（以下簡稱本局）或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於本市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿十二歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請辦法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶存摺影本或其他資料如：低收入戶、中低收入戶、發展遲緩證明或身障手冊等，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月十五日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺帳戶影本、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶存摺影本或其他資料如：低收入戶、中低收入戶、發展遲緩證明或身障手冊等，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於本市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿十二歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶存摺影本或其他資料如：低收入戶、中低收入戶、發展遲緩證明或身障手冊等，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於本市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺帳戶影本、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶存摺影本或其他資料如：低收入戶、中低收入戶、發展遲緩證明或身障手冊等，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺帳戶影本、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
教育部5歲幼兒就學補助：準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存摺影本或其他金融機構存摺封面影本等資料；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到幼兒戶籍所在地的區公所。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：準公共幼兒園補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，就讀準公共教保服務機構。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：非營利幼兒園補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，就讀非營利幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：公立幼兒園補助＋台南市危機家庭兒童托育費用補助
補助金額
公立幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：就托於居家托育人員每人每日托育8小時，每人每月最高補助10000元。就托於托嬰中心、幼兒園者，每人每月最高補助8000元，前述補助高於實際收費者，依實際收費補助。臨時托育補助金額：臨時托育補助金額每小時100元，每月最高補助40小時，每年最高補助240小時。但身心障礙或發展遲緩兒童者，每小時補助120元。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，就讀公立幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：設籍台南市或實際居住台南市超過6個月之無戶（國）籍未滿12歲或年滿12歲仍就學於國小之兒童，經台南市政府社會局或委託之團體機構社工員評估，符合下列危機家庭情形之ㄧ，並就托於台南市合法立案托嬰中心、幼兒園、兒童課後照顧中心或由居家托育服務中心之居家托育人員提供托育服務者：
父母一方或監護人失業、經判刑確定入獄、罹患重大疾病、精神疾病或藥酒癮戒治，致生活陷於困境。
父母離婚或一方死亡、失蹤，他方無力維持家庭生活。
父母一方因不堪家庭暴力，且經濟困難致生活陷於困境。
父母雙亡或兒童遭遺棄，其親屬願代為撫養，且經濟困難。
未成年少年未婚懷孕或有未滿12歲之非婚生子女有經濟困難。
其他確有生活困難，需予經濟扶助。
申請方法
孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
台南市危機家庭兒童托育費用補助：台南市社會局或委託之團體機構社工員於個案訪視評估後，檢具相關應備文件於每月15日前向台南市社會局申請補助，費用由社會局補款給托嬰中心、幼兒園或居家托育人員，家長不會實際收到費用。
🟣台南市其他育兒福利（到宅指導、餐點示範...等）
👶育兒指導方案
服務內容：
到宅育兒指導（每戶每年最多可申請6次，每次申請可提供6次服務）：
親職示範（生活常規建立、按摩技巧、清潔沐浴、溝通技巧、睡眠與規律的作息、皮膚及一般性護理、發展與篩檢、基本的急救與護理、健康照護與保健、預防針施打、動作發展未達適齡的指標、語言發展未達適齡的指標、親子活動（遊戲）設計及親子互動）。餐點製備：建立飲食營養概念、副食品調製實作、餵（母）奶／餵食。家務指導：安全居家環境營造、分類收納概念。
親職諮詢：育兒諮詢、育兒資源轉介。
提升家長知能：親職主題課程及親子互動、學習性團體、成長團體。
申請條件：實際居住台南市，有育兒指導需求之家庭且符合以下資格之一：
準爸媽。
家庭中有未滿 3 歲幼兒之新手父母家庭。
家庭中有未滿 6 歲幼兒且符合以下資格之一：脆弱家庭、身心障礙者家庭、未成年父或母、其他經社工評估有需求之家庭。
申請方式：
民眾直接提出申請：點選網址：http://parenteducation.idv.tw/，或搜尋「台南市育兒園地」，填寫線上表單後，即有專人服務。也可以填寫育兒指導申請服務表後，親送、郵寄或傳真至嘉南藥理大學幼兒保育系，王心宜老師收。聯絡人：第1區：0960-976-900 林小姐，第2區：0965-566-265 劉小姐
經台南市社會局或台南市社會局相關業務社工人員評估轉介，填寫「連結／轉介單 （網路單位用）」轉介單後，送至社會局婦女及兒童少年服務科。聯絡人：（06）2991111轉分機5907 楊小姐
👶台南市親子悠遊館
服務對象：台南市未滿4歲幼兒及家長（僅南瀛親子館服務為未滿7歲幼兒），實際照顧幼兒之照顧者及托育人員等專業人員。
服務內容：提供未滿4歲兒童免費活動空間、教玩具及圖書使用、托育及照顧相關諮詢、托育媒合轉介、社區宣導及外展服務、二手玩具銀行、定點臨托服務，辦理各項專業訓練、親職講座及親子活動。
服務時間：每周二 13:00-17:00、每周三至周日 9:00-12:00、13:00-17:00。國定假日、周一全日及周二上午休館
