我是台灣人 是中華民國國民

台北市長蔣萬安。（黃世麒攝）

民進黨的台獨理念、逢中必反，導致兩岸關係緊繃，台北市長蔣萬安接受《中國時報》專訪時，明確表達不認同綠營作法，他說：「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」他和台灣絕大多數民眾立場一樣，就是遵守中華民國憲法，執政者必須很務實面對台灣多數民意，中華民國絕不是賴清德總統所稱的災難。

蔣萬安指出，他的立場是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由法治，但賴總統卻說中華民國憲法是災難，甚至中華民國是災難。

呼籲執政者 務實面對多數民意

再者，無論是民進黨立委兩度欲修改《兩岸人民關係條例》，或是他們曾經顯露過的立場，蔣萬安直言，他覺得都不正確，因為絕大部分民眾的共識和意見就是捍衛國家主權、遵守憲法，我們珍惜我們所擁有的民主與法治。

蔣萬安強調，執政者必須誠懇地面對台灣社會絕大多數的民意，不分哪一個世代、年齡層，大家都生活在這片土地上，他也在台灣出生長大，都希望這片土地好，也希望我們國家愈來愈強，所以他在很多場合都清楚聲明，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，他相信這是絕大部分台灣民眾的共識，也是最大公約數。

談到兩岸務實交流，蔣萬安以連續舉辦16年的雙城論壇為例，他感受到兩岸關係是愈來愈緊縮，但愈是困難就愈需要溝通、交流，例如先前北市府在籌辦雙城論壇，依慣例上海市台辦主任都會來台當面洽談細節，但去年上海市台辦主任金梅、副主任李驍東都沒辦法來台北，雖然在溝通、執行細節上不像過往那麼順暢，但北市府還是克服很多困難順利成行。

辦雙城論壇 促進兩岸相互了解

蔣萬安說，舉辦雙城論壇雖不能講是「驚濤駭浪」，但也須克服重重困難，他舉輝達總部落腳北士科為例，北市府要同時和台灣最大金控之一與全世界市值最高企業協調，雙城論壇能夠成行，溝通難度不亞於輝達案，不僅要面對陸委會及跨部會審查，要對MOU字句斟酌，同時又要和上海方溝通，確實不容易，但也很感謝各方願意促成。

蔣萬安強調，交流對於人民之間互相了解、認識是一大幫助，所以他堅持再怎麼困難都應該讓雙城論壇辦下去，更是目前兩岸間僅存唯一官方溝通管道，希望不要中斷。雙城論壇交流成果也讓兩座城市的市民可以生活得更好，包括台北市立動物園黑腳企鵝和上海市動物園小貓熊動物交換，以及去年對水治理、職業培訓簽署MOU等都很具體。

蔣萬安再次分享在雙城論壇主論壇致詞提到「民國」和「民主」，用意在於與上海交流理念也讓彼此更認識，民國就是代表中華民國的歷史及存在的事實，民主當然就是台灣引以為傲的制度。

憂兩岸誤判 應正面看待鄭習會

對於主論壇演講「不看稿」，引起兩岸網友熱烈迴響，蔣萬安打趣說「真的沒看稿」，但他也透露上海市長龔正在論壇前的會議上對上海市GDP、交通、人口及發展成果等資料也是信手拈來，相當厲害。

國民黨主席鄭麗文未來可能與大陸國家主席習近平舉行「鄭習會」，蔣萬安強調，鄭習會如果在對等、尊嚴、善意、互惠的原則下，能夠成行並傳遞兩岸和緩的訊號出來，讓民眾覺得兩岸不要那麼緊張、局勢能夠緩和，而且是朝正向的發展，終究還是好事，應該正面看待。

蔣萬安說，兩岸愈緊張、愈需要溝通交流，才不會劍拔弩張，最怕就是沒有溝通、沒有交流、沒有對話，反而會造成誤判，這是他不願意見到的。