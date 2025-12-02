我是台灣人！朱政騏發動看板大戰嗆鄭麗文

台北中山、大同市議員參選人朱政騏掛出《哇係台灣郎》的看板，大嗆鄭麗文的我是中國人言論。(朱政騏臉書)

台北市議員朱政騏今(2)日在社群發布自己掛出「哇係台灣人」的看板，嗆聲國民黨主席鄭麗文日前公開自稱「中國人」的言論。





他表示，既然有人將「拿台灣護照、說中國立場」視為理所當然，他就更要以行動與聲音捍衛台灣主體性，明確向社會宣示：「我是台灣人。」





朱政騏指出，「台灣人」的身分認同，並非單一政治人物的主張，而是台灣社會過去三十年共同走出的道路。他引用政治大學選舉研究中心自1992年以來的長期調查指出，在「我是中國人」、「我是台灣人」、「兩者皆是」三項選項中，「我是台灣人」早已成為主流且持續增強，反映台灣社會的集體選擇。

他分析，認同自己生長的土地、珍惜成長的家鄉是人之常情；然而北京當局以「世界上只有一個中國」斬斷許多人的情感連結，加上文攻武嚇、滲透破壞與外交打壓，使原本模糊的身分逐漸清晰。他強調，面對壓迫，台灣人選擇用更堅定的態度說出：「我是台灣人，我驕傲。」





朱政騏進一步談到，《補破網》、《望春風》、《媽媽請您也保重》等跨世代台語歌曲，是串連台灣共同記憶的情感象徵，被視為台灣人生命經驗的文化核心。





他表示，當前統戰滲透與模糊話術頻繁，他不可能採取模稜兩可態度。「台灣、中國，一邊一國」，朱政騏說，「我是台灣人，生是台灣囝仔，死是台灣魂。」並呼籲社會面對威脅時更加團結，堅守民主自由的價值。