「我是台灣人」貓圖洗版！外網回嗆沒人在乎 反制措施曝光

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

近期不少台灣網友在社群平台Threads上，以貼貓咪圖片搭配「你好，我是台灣人」等字樣，加入外國網友的貼文討論。不過律師雷丘卻指出，最近流行的貓圖，已經開始讓人感到困擾，甚至引起了反制嘲諷。

近期不少台灣網友在社群平台Threads上，以貼貓咪圖片搭配「你好，我是台灣人」等字樣，加入外國網友的貼文討論。（圖/翻攝自雷丘律師粉專）

觀察Threads上的互動情況，不少台灣網友會在國際貼文下方張貼貓咪照片，並加上台灣國旗與多國語言版本的「你好，我是台灣人」、「台灣人喜歡你們」，有些圖片甚至標註「你好，我要在這邊召喚台灣人」，號召其他人一同留言，逐漸形成一種社群風潮。

廣告 廣告

然而，這波貼圖洗版行為並非全然獲得正面反饋。律師雷丘在臉書粉專上發布圖文論證指出，「Threads上流行在外國人串文下貼的貓圖，一開始是前面幾張，後來似乎引起了反感和反制。」只見圖片上，有外國網友開始用相同手法回擊，貼出搭配台灣國旗的「狗狗隨地大便圖」，並直接寫下「Hello, nobody cares you're Taiwanese」（你好，沒人在乎你是台灣人）嘲諷，甚至還有人製作「shut up Taiwanese」（閉嘴，台灣人），對台灣網友的集體留言表達不滿。

律師雷丘指出，最近流行的貓圖，已經開始讓人感到困擾，甚至引起了反制嘲諷。（圖/翻攝自雷丘律師粉專）

對此，不少人在貼文下留言表達認同，「存在感刷過頭，焦慮型依附」、「感覺律師會被出征，這些人還是搞不懂為什麼被討厭」、「到處刷存在感看了只有尷尬、真的覺得台灣人這幾年自信膨脹過剩的很嚴重...是時候矯正一下這種病態的風氣了」、「自卑感爆」、「妥妥的台灣病，民主包裝的民粹」。

更多FTNN新聞網報導

9.9度急凍！強烈冷氣團全面發威、這「8縣市」低溫警戒 下周恐再迎新一波

剩最後一天！逾11萬人送件已撥款60億 勞保紓困貸款明受理截止

台鐵公司兩歲了！新年徵才即日起開跑 12日報名截止「最高起薪可領近6萬」

