「我是台灣國立委，有問題嗎？」王義川大爆走 跳針嗆藍委「去中國喊中華民國立委，敢不敢？」

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，國民黨立委王鴻薇酸，「中華民國少一位國會議員！」王義川25日面對記者提問，情緒大爆走，不斷跳針喊「我就是台灣國立委，有什麼問題？」他反嗆「請王鴻薇去中國喊，我是中華民國立委，敢不敢？」

王義川怒嗆，「我是台灣國立委有問題嗎？」，「請他們去中國喊他們是中華民國立委敢不敢？王鴻薇妳去中國喊一下是中華民國立委敢不敢？」

面對記者追問，王義川情緒激動、不斷跳針，怒喊「請王鴻薇去中國喊，我是中華民國立委」「我就是台灣國立委，有什麼問題？」

王義川不耐煩怒吼「牛煦庭去中國講，你是中華民國立委，講一遍看看，有什麼問題嗎？」「我就是台灣國立委！」

國民黨桃園市議員詹江村在臉書開砲，「台灣國是什麼東西啊！滾出台灣好嗎？台灣這塊寶島，是我中華民國的領土！民進黨為什麼不敢獨立？日本為什麼不敢跟台灣建交？是害怕中國大陸解放軍嗎？還是欺騙台灣人是阿呆子？」

