「我是唯一有肉體的神」猛男界Rain路邊雙刀亂砍...昨出院移送地檢 口出狂言！警塑膠袋包椅憂便溺

新北市金山區11日晚間發生街頭隨機攻擊事件，44歲翁姓男子吸毒後持雙刀作勢攻擊，警方快打部隊到場逮捕並送醫治療，案件仍在調查中。（翻攝畫面）

新北市金山區上週日（11日）晚間發生一起隨機攻擊事件，一名44歲翁姓男子吸毒後持雙刀上街攔車作勢攻擊，警方快打部隊迅速到場處理。翁男最終因橫紋肌溶解被送醫治療，直到昨（13日）出院後才依法移送地檢署。事件過程中，警方及路人均受到驚嚇，相關案情仍待進一步釐清。

街頭暴走事件經過 翁姓男子如何行凶？

據警方調查，翁男當晚約8時駕駛黑灰色皮卡車行經金山區環金路、中正路口某超商附近，隨即下車持雙刀在路中央攔截車輛作勢攻擊。目擊民眾見狀紛紛閃避，立即通報警方。

警方到場後，翁男拒絕配合，棄刀上車逃逸，期間衝撞巡邏車，迫使警方對空鳴槍控制場面，最終在萬里地區將其逮捕。逮捕過程中，翁男激烈反抗，甚至張口咬人，造成5名員警受傷，但均無生命危險。

毒品與醫療狀況 吸毒後失控的背後

警方對翁男進行毒品檢測後，確認呈現依托咪酯陽性反應。進入拘留室後，他情緒高張，拒絕佩戴戒具，並不斷搖晃拘留室，警覺其狀況異常，立即將他強制送醫。醫師診斷其為橫紋肌溶解，需要留院治療。

翁男於昨日病情穩定並出院，當晚依法依妨害公務罪、恐嚇公眾罪、公共危險罪及毒品危害防制條例移送基隆地檢署。警方表示，運送過程中仍需防止翁男脫序行為，特別用黑色塑膠袋包覆椅子，避免其大小便失控。

翁男背景與行為特徵 為何引發關注？

調查顯示，翁男家住三芝，自稱「猛男界Rain」，曾為猛男秀舞者，全盛時期1年約有600場表演，並曾接受媒體專訪。他平時有健身習慣，但在11日晚吸毒後情緒失控，才引發街頭攻擊事件。

警方指出，翁男移送時仍口出狂言，自稱「我是唯一有肉體的神」，案件相關細節與動機仍待進一步調查。

