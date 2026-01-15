「我是小生」豪語賭台南市長初選「O眼榨甘蔗汁」 網朝聖：該去排隊了

記者李鴻典／台北報導

民進黨今（15）天公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃與林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距2.69個百分點。陳亭妃將對上謝龍介，爭取成為台南400年第一位女性市長。話題在網路上發酵，網紅作家「我是小生」稱「今天肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc 」，引發熱議。

「我是小生」在threads發文稱「甘蔗選這根可以嗎」。（圖／翻攝自littlelifer1206）

民調結果出爐後，林俊憲說，各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。今天的初選結果，代表個人努力不夠，完全尊重，也坦然接受市民的選擇。接下來，將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

再來要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺他的好戰友，有你們真好。林俊憲說，請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。

而網紅「我是小生」稍早在threads發文稱「今天肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc 」，他還貼出一張甘蔗的照片「甘蔗選這根可以嗎」；結果民調出爐後，「我是小生」發文驚呼「X三小！！」

作家我是小生稱「今天肯定是俊憲贏，沒贏我在台南火車站前用O眼榨甘蔗汁請大家喝，每杯350cc，台南市民自帶環保杯加贈50cc 」，引發熱議。（圖／翻攝自我是小生臉書）

網友則紛紛留言敲碗，「我可以500cc嗎」、「榨吧」、「小生什麼時候要去車站 我要朝聖你榨汁」、「來喔 榨甘蔗汁摟 我環保杯準備好了 3000cc的」、「讚喔，說到做到嘿！你以為綠都跟藍白一樣不要臉嗎哈哈」、「你的這個O我還真猜不出是哪一個」、「該去排隊了，會不會得排到永康」、「你不一定要喝，但一定要找小草帶環保杯來喝」、「誰可以幫忙直播？」、「不知道O眼是哪個眼，不如都榨吧」、「小草的O眼要各種榨汁了嘻嘻」。

林俊憲說，接下來，將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。（圖／民進黨提供）

