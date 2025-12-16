我是屏東縣民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通

近年萬物皆漲，許多年輕人擔心無法負擔孩子的生活與教育開銷，而不敢生小孩，不過養兒育女仍是多數家長的寶貴經驗！身為屏東縣民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自屏東縣政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到2萬元生育獎勵金；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！

屏東縣民育兒津貼、托育補助總整理。示意圖：Getty image

🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？

👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋屏東縣生育獎勵金或屏東縣產婦及嬰兒營養與婦女生育補助辦法或未婚媽媽新生兒營養補助＋屏東縣各鄉鎮市自辦生育獎勵金

補助金額

申請條件

申請方法

寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和屏東縣政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！

「目前小孩誰顧」情境包括：

※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。

🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？

補助金額

衛福部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。

申請條件

衛福部育兒津貼：父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

教育部5歲幼兒就學補助：2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！

補助金額

教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？

補助金額

衛福部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼：未滿6歲子女進入私立托教機構時，每人每月可領1500元，最多補助6個月。

屏東縣弱勢兒童及少年醫療扶助 托育費用補助：父母雙方或單親一方因就業，而無法自行照顧家中未滿2歲幼兒，需送請保母人員或托嬰中心照顧者，依照下方申請條件，每月可領3000元至5000元不等的托育費用補助。 臨時托育費用補助：父母因參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿2歲幼兒，需送請保母人員或托嬰中心臨時托育時，依照下方申請條件，每小時可領100元至120元不等的臨時托育費用補助，每年最高補助240小時，共2萬4000元至2萬8800元。



申請條件

衛福部育兒津貼：父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼：育有未滿6歲子女或孫子女，未能優先獲准進入公立托教機構，而進入私立托教機構，且符合特殊境遇家庭條件，如65歲以下配偶死亡、家庭暴力受害等情況時，得以申請。詳細申請條件說明，請參考「屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼」官方公告。

屏東縣弱勢兒童及少年醫療扶助 托育費用補助：父母雙方或單親一方因就業，且符合低收入戶、因懷孕或生育而遭遇困境之少年、其他經主管機關評估無力撫育家中未滿2歲幼兒，送托「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」第二十六條第二項第一款資格保母人員或托嬰中心照顧者，得以申請每月5000元托育費用補助；送托第二項第二款、第三款資格保母人員者，每月可申請4000元托育費用補助。中低收入戶者送托「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」第二十六條第二項第一款資格保母人員或托嬰中心照顧者，得以申請每月4000元托育費用補助；送托第二項第二款、第三款資格保母人員者，每月可申請3000元托育費用補助。 臨時托育費用補助：父母因參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，且符合低收入戶、中低收入戶、因懷孕或生育而遭遇困境之少年、其他經主管機關評估無力撫育家中未滿2歲幼兒，需臨時送托居家托育人員或托嬰中心照顧者，得以申請每小時100元、每年最高2萬4000元的臨時托育費用補助。若幼兒符合未滿2歲且發展遲緩或身心障礙，則可申請每小時120元，每年最高2萬8800元補助。



申請方法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼：未滿6歲子女進入私立托教機構時，每人每月可領1500元，最多補助6個月。

申請條件

申請方法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼：未滿6歲子女進入私立托教機構時，每人每月可領1500元，最多補助6個月。

申請條件

申請方法

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！

補助金額

教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼：未滿6歲子女進入私立托教機構時，每人每月可領1500元，最多補助6個月。

申請條件

申請方法

🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

衛福部托育補助：第一名子女每月13000元、第二名子女每14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。

申請條件

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月8000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？

補助金額

衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。

申請條件

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。

申請條件

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼：未滿6歲子女進入私立托教機構時，每人每月可領1500元，最多補助6個月。

申請條件

申請方法

補助金額

教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

屏東縣特殊境遇家庭兒童托育津貼：未滿6歲子女進入私立托教機構時，每人每月可領1500元，最多補助6個月。

申請條件

申請方法

🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？

補助金額

準公共幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。

申請方法

準公共幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？

補助金額

非營利幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。

申請方法

非營利幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

公立幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。

申請方法

公立幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

撰稿記者：袁千雅