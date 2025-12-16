我是彰化縣民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通
萬物皆漲的年代，許多年輕人都不敢生小孩，但育兒仍是多數父母人生中的寶貴經驗！身為彰化縣民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自彰化縣政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到3萬元生育獎勵金，各鄉鎮市更自辦生育獎勵金；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！
🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？
👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋彰化縣生育獎勵金＋彰化縣各鄉鎮市自辦生育獎勵金
補助金額
彰化縣生育補助：為了慰勞媽媽生育的辛勞，彰化縣政府補助每一位新生兒3萬元。
彰化縣各鄉鎮市自辦生育獎勵金：彰化縣26個鄉鎮市中，有25個鄉鎮市額外提供自辦生育獎勵金，是父母育兒的一大助力！以下依照第一胎可領金額由高至低排序。
伸港鄉：每次生產坐月子津貼2萬元（非以新生兒數計） 。
北斗鎮：第一胎可領1萬元，第二及第三胎可領2萬元，第四及第五胎（含）以上可領3萬元。若生雙胞胎可領6萬元，三胞胎則是10萬元。
二水鄉：每名新生兒可領1萬元。
社頭鄉：每名新生兒可領1萬元，第二胎可領1萬5000元、第三胎(含)以上者，每名補助2萬元。
溪湖鎮：每名新生兒可領1萬元，第二胎可領1萬5000元、第三胎(含)以上者，每名補助2萬5000元。
田中鎮：每名新生兒可領1萬元。
大城鄉：每名新生兒可領1萬元。
和美鎮：每次生產坐月子津貼1萬元
福興鄉：每名新生兒可領8000元。
鹿港鎮：每名新生兒可領8000元。
員林市：每名新生兒可領8000元，第二胎可領1萬6000元、第三胎可領3萬2000元、第四胎（含）以上每名補助新臺幣6萬6000元；雙胞胎可領3萬元。
彰化市：每名新生兒可領7000元，雙胞胎補助1萬2000元、三胞胎補助3萬元、四胞胎以上補助10萬元。
芬園鄉：每名新生兒可領7000元。
秀水鄉：每名新生兒可領6600元。
溪州鄉：第一胎可領6000元、第二胎可領1萬2000元、第三胎（含）以上可領1萬8000元。若生雙胞胎可領3萬6000元，三胞胎則可領6萬元。
大村鄉：第一胎可領6000元、第二胎可領6000元、第三胎（含）以上可領1萬元。。
埔鹽鄉：每名新生兒可領6000元。
竹塘鄉：每名新生兒可領6000元。
埔心鄉：每次生產坐月子津貼可領6000元（非以新生兒數計）。
埤頭鄉：每名新生兒可領6000元，雙胞胎可領1萬2000元。
花壇鄉：每名新生兒可領5000元，第二胎可領1萬元，第三胎（含）以上可領1萬5000元。但當年經費短絀，本所生育津貼最低額為每生育一名新生兒補助5000 元)
永靖鄉：每名新生兒可領5000元。
田尾鄉：每名新生兒可領5000元。
線西鄉：每名新生兒可領5000元，雙胞胎補助1萬元、三胞胎補助2萬元、四胞胎以上補助6萬元。
二林鎮：每名新生兒可領5000元。
申請條件
勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。
國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。
彰化縣生育獎勵金：新生兒父母其中一方於新生兒出生日前，設籍並實際居住於彰化縣滿一年以上中途未遷出，且新生兒出生後，於彰化縣完成出生登記並初設戶籍者，即可申請。若為未設籍彰化縣或設籍未滿一年之未婚婦女，新生兒經生父認領登記，且生父符合設籍並實際居住彰化縣滿一年以上，亦可申請。
彰化縣各鄉鎮市自辦生育獎勵金：請參考彰化縣政府公告之「彰化縣各鄉鎮鼓勵生育措施彙整表」中的補助對象說明。
申請方法
勞保生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「勞保生育給付申辦」，完成申辦手續，相關問題可以參考勞保生育給付個人線上申辦作業相關Q&A。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
國民年金生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「國民年金生育給付申辦」，完成申辦手續。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書及給付收據、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人透過戶政事務所通報申請。
彰化縣生育獎勵金：申請彰化縣生育獎勵金，請新生兒父或母擔任申請人，於新生兒出生3個月內，填寫「申請表」，備妥已辦理出生登記且含詳細記事之戶口名簿，向辦理新生兒出生登記的彰化縣內戶政事務所提出申請，逾期視為放棄權。申請人無法親自辦理時，可委託新生兒三親等內尊親屬（如祖父母、曾祖父母、伯叔姑、舅父、姨母等）辦理，被委託人需填妥「委託書」，攜帶申請人及被委託人的身分證，即可辦理。
彰化縣各鄉鎮市自辦生育獎勵金：請參考彰化縣政府公告之「彰化縣各鄉鎮鼓勵生育措施彙整表」中的申請方法說明。
寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和彰化縣政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！
「目前小孩誰顧」情境包括：
※如果情境中沒有述明該縣市補貼，就代表該縣市還沒有該情境補貼喔！
※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。
🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
衛福部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。
申請條件
衛福部育兒津貼：父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
衛福部育兒津貼：準備「申請表」與「切結書」、父母雙方及兒童的戶口名簿或戶籍謄本影本、父母其中一方或受補助兒童之郵局存摺封面影本，親送或郵寄至兒童戶籍地鄉鎮市公所社會課辦理。父母其中一方在台無戶籍、或為大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
教育部5歲幼兒就學補助：2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！
補助金額
教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
教育部5歲幼兒就學補助：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助＋彰化縣弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助
補助金額
衛福部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
彰化縣弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助
托育費用補助：父母雙方或單親一方因就業，而無法自行照顧家中未滿二歲幼兒，需送請居家式托育服務或托嬰中心照顧者，依照下方申請條件，每月可領4000元至5000元不等的托育費用補助。
臨時托育費用補助：父母因參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿二歲幼兒，需送請居家托育人員或托嬰中心臨時托育時，依照下方申請條件，每小時可領100元至120元不等的臨時托育費用補助，每年最高補助240小時，共2萬4000元至2萬8800元。
申請條件
衛福部育兒津貼：父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
彰化縣弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助
托育費用補助：父母雙方或單親一方因就業，且符合低收入戶、因懷孕或生育而遭遇困境之少年、其他經主管機關評估無力撫育家中未滿二歲幼兒，需送請居家式托育服務或托嬰中心照顧者，得以申請每月5000元托育費用補助，中低收入戶則可申請每月4000元補助。
臨時托育費用補助：父母因參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，且符合低收入戶、中低收入戶、因懷孕或生育而遭遇困境之少年、其他經主管機關評估無力撫育家中未滿二歲幼兒，需臨時送托居家托育人員或托嬰中心照顧者，得以申請每小時100元、每年最高2萬4000元的臨時托育費用補助。若幼兒符合未滿二歲且發展遲緩或身心障礙，則可申請每小時120元，每年最高2萬8800元補助。
申請方法
衛福部育兒津貼：準備「申請表」與「切結書」、父母雙方及兒童的戶口名簿或戶籍謄本影本、父母其中一方或受補助兒童之郵局存摺封面影本，親送或郵寄至兒童戶籍地鄉鎮市公所社會課辦理。父母其中一方在台無戶籍、或為大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
彰化縣弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助：申請托育費用、臨時托育費用補助者，應自托育事實發生日起15日內，準備「申請表」、幼兒身分證明文件、托育契約書、就業證明文件、低收入戶或中低收入戶證明等相關文件，向戶籍所在之鄉鎮市公所提出申請。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🧒🏻小孩3～未滿5歲：教育部育兒津貼＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！
補助金額
教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部5歲幼兒就學補助：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請辦法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申報表（托嬰中心版本/居家托育服務中心版本）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿影本或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、爸媽其中一方的郵局存摺封面影本，寄送至幼兒所托之托嬰中心或居家托育服務中心申請。初審單位將於5天內完成初審，並於當月18號前將申報案件送交彰化縣社會處複審，複審通過後，補助將於當月月底最後一日撥入爸媽帳戶。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月8000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申報表（托嬰中心版本/居家托育服務中心版本）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿影本或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、爸媽其中一方的郵局存摺封面影本，寄送至幼兒所托之托嬰中心或居家托育服務中心申請。初審單位將於5天內完成初審，並於當月18號前將申報案件送交彰化縣社會處複審，複審通過後，補助將於當月月底最後一日撥入爸媽帳戶。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請辦法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申報表（托嬰中心版本/居家托育服務中心版本）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿影本或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、爸媽其中一方的郵局存摺封面影本，寄送至幼兒所托之托嬰中心或居家托育服務中心申請。初審單位將於5天內完成初審，並於當月18號前將申報案件送交彰化縣社會處複審，複審通過後，補助將於當月月底最後一日撥入爸媽帳戶。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申報表（托嬰中心版本/居家托育服務中心版本）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿影本或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、爸媽其中一方的郵局存摺封面影本，寄送至幼兒所托之托嬰中心或居家托育服務中心申請。初審單位將於5天內完成初審，並於當月18號前將申報案件送交彰化縣社會處複審，複審通過後，補助將於當月月底最後一日撥入爸媽帳戶。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請方法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申報表（托嬰中心版本/居家托育服務中心版本）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿影本或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、爸媽其中一方的郵局存摺封面影本，寄送至幼兒所托之托嬰中心或居家托育服務中心申請。初審單位將於5天內完成初審，並於當月18號前將申報案件送交彰化縣社會處複審，複審通過後，補助將於當月月底最後一日撥入爸媽帳戶。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申報表（托嬰中心版本/居家托育服務中心版本）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿影本或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、爸媽其中一方的郵局存摺封面影本，寄送至幼兒所托之托嬰中心或居家托育服務中心申請。初審單位將於5天內完成初審，並於當月18號前將申報案件送交彰化縣社會處複審，複審通過後，補助將於當月月底最後一日撥入爸媽帳戶。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：育有12歲以下兒童，設籍並居住於彰化縣、或實際居住於彰化縣但未辦理戶籍登記等條件之家庭，因職業訓練、求職面試、就醫、須於晚上六點後夜間工作、一胞多胎家庭、其他非可預期之突發事件等，導致幼兒須臨時送托社區保母系統之居家托育人員、兒童及少年福利機構、公私立幼兒園及立案課後照顧服務中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部5歲幼兒就學補助：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或郵寄至兒童戶籍所在地各鄉鎮市公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：準公共幼兒園補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
準公共幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請方法
準公共幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：非營利幼兒園補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
非營利幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請方法
非營利幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：公立幼兒園補助＋彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助
補助金額
公立幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：
一般家庭：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助70元，居家托育人員到府臨托每小時補助85元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（非發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助100元，居家托育人員到府臨托每小時補助120元。每月最高補助20小時，每年最高補助180小時。
弱勢家庭（發展遲緩或身心障礙兒童）：機構臨托及居家托育人員在宅臨托每小時補助120元，居家托育人員到府臨托每小時補助140元。每月最高補助20小時，每年最高補助240小時。
申請方法
公立幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
彰化縣0至12歲幼童臨時托育補助：須於臨時托育事實發生的次月10日前，備妥「申請表」以及相關證明文件，親送或掛號郵寄至彰化縣政府社會處兒童及少年福利科辦理。
撰稿記者：袁千雅
審稿編輯：黃婉婷
