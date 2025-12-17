「我是愛台灣的日本人」夢多認挺台失去滿多錢 8.5萬網友刷一排力挺

娛樂中心／林昀萱報導

夢多熱愛台灣，卻因挺台立場損失許多工作機會。（圖／翻攝自夢多mondo 大谷主水臉書）

日籍男星大谷主水（夢多）來台發展多年，近日因在社群平台發表力挺台灣的言論，引發部分網友不滿，甚至遭到辱罵。夢多16日再度發文，坦言自己因此承受不少壓力，不僅被以粗口謾罵，工作也受到實際影響，部分合作因此中斷，收入明顯減少，但他仍選擇堅持表達立場，引起網友叫好湧入打氣。

夢多來台灣發展將近20年，熱愛台灣這片土地，也時常在社群平台為不公不義之事發聲。近日他見到有網友在Threads表示「賴清德滾出中國臺灣，臺灣是中國的，滾出中國」，忍不住留言開轟「你要不要去看醫生？白痴。」他16日透露，因為發表個人意見陸續被罵「日本鬼子」、「滾回去日本」，甚至出現不堪入目的言詞。他表示，過去也曾遭到威脅，近期更有廠商取消合作，讓他「失去滿多錢」，不過同時也感受到不少支持的力量，包括合作夥伴、台南的朋友以及身邊長期相挺的好友，讓他並不感到害怕。

夢多說，自己從未發表過攻擊中國人的言論，也指出身邊的中國朋友都是好人，作為演藝圈一員，原本並不想涉入政治議題，但同時他也清楚表達，自己是「愛台灣的日本人」，對台灣始終心懷感謝。即便因立場導致部分工作流失，他表示「變窮也沒關係」，仍會選擇說出心中所想，喊話「謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變，想要退我的工作人就退吧！但是相信現在找我的廠商，知道我的風格，謝謝你們給我的包容」。

一番言論也獲得逾8.5萬網友按讚支持，並湧入貼文留言為他加油打氣：「不要擔心，因為愛你的人就跟你對台灣的愛一樣很多很多」、「謝謝你為臺灣發聲」、「九州男子漢才不怕那群小雞」、「謝謝你為台灣發聲！絕對支持~」「謝謝夢多愛臺灣，我們也愛日本。我相信臺灣還是有一群人愛你的，罵你的應該是對岸的網軍，不用跟機器人帳號一般見識」、「不要理那些沒修養的，謝謝你挺台灣，我們永遠支持你。」總統府副秘書長何志偉也現身留言：「謝謝你愛台灣，對於那些『垃圾內容機器人』不是人，不理不睬就好！加油！台日友好」。

