我是新竹市民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通
育兒花費依照每個家庭經濟狀況而有不同，不過有媽媽分享在台灣拉拔小孩長大到出社會，最少要準備500萬元！身為新竹市民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自新竹市政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽除了勞保或國民年金的生育給付，還可以領到新竹市的30,000元生育獎勵金，若第一胎為雙胞胎則可領到60,000元！小孩0到2歲若交給準公共化保母或托嬰中心照顧，每月可領衛福部托育補助13000元；小孩2到5歲若由父母自己在家照顧，還可領教育部育兒津貼每月5000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！
🟣我的小孩剛出生，生育給付、生育獎勵金多少錢？
👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋新竹市生育獎勵金
補助金額
勞保生育給付：被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，依前6個月之平均月投保薪資，一次給與生育給付60日。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
國民年金生育給付：按被保險人分娩或早產當月投保金額，一次發給2個月生育給付。若為雙胞胎以上者，按比例增給。
新竹市生育獎勵金：為鼓勵民眾生育意願、慰勞新手爸媽的辛勞，新竹市政府提供新竹市生育獎勵金，每胎新生兒可領30,000元，雙胞胎則可領60,000元；三胞胎以上或第二次以上雙胞胎，則可領100,000元。死產或自然流產者，則補助15,000元。
申請條件
勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。
國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。
新竹市生育獎勵金：新生兒父母之一設籍並實際居住新竹市滿一年以上，且新生兒同樣入籍新竹市，或婦女生育或妊娠滿20週之死產或自然流產者，得申請新竹市生育獎勵金。此外，根據《新竹市婦女生育津貼發放作業要點第五點》規定，新生兒之父母婚姻關係非必要條件，然當未具婚姻關係但新生兒之父欲為申請人時，應先辦妥認領登記。若生育之婦女未設籍新竹市或未具中華民國國籍時，則應以配偶為申請人。
申請方法
勞保生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「勞保生育給付申辦」，完成申辦手續，相關問題可以參考勞保生育給付個人線上申辦作業相關Q&A。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人，透過戶政事務所通報申請。
國民年金生育給付：線上申辦，請媽媽利用自然人憑證或虛擬勞保憑證，登入勞保局全球資訊網的「個人網路申報及查詢作業」，點擊「生育」，選擇「國民年金生育給付申辦」，完成申辦手續。臨櫃申辦，則請媽媽備妥生育給付申請書及給付收據、本人金融機構之存簿帳戶、嬰兒出生證明書，再由本人親自或填妥委託書委託他人透過戶政事務所通報申請。
新竹市生育獎勵金：申請新竹市生育獎勵金，請填寫「新竹市婦女生育津貼申請書」，並於新生兒出生後6個月內，檢附申請人身分證及印章，至辦理新生兒入籍的戶政所申請，逾期視為放棄權利。但有正當理由，經戶政所核准後得請領；也可委任代理人攜帶申請人及代理人身分證、印章及委任書代為辦理。
寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和宜蘭縣政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！
「目前小孩誰顧」情境包括：
父母自己照顧小孩
小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧
小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧
小孩給社區公共托育家園照顧
小孩給公辦民營托嬰中心照顧
小孩就讀私立幼兒園
小孩就讀準公共幼兒園
小孩就讀非營利幼兒園
小孩就讀公立幼兒園
※如果情境中沒有述明該縣市補貼，就代表該縣市還沒有該情境補貼喔！
※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。
🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼
補助金額
衛福部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。
申請條件
衛福部育兒津貼：父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
申請方法
衛福部育兒津貼：準備申請表、父母雙方及兒童身分證明文件（如國民身分證影本與戶口名簿影本）、父母其中一方或受補助兒童的郵局帳號影本，掛號郵寄或親送至兒童戶籍所在地之區公所社政課辦理。若父母其中一方在台無戶籍、或為大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
申請方法
準備申請表、幼兒及父母身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人的郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助
2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！
補助金額
第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
申請條件
幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
申請方法
準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部育兒津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
衛福部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
衛福部育兒津貼：父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請方法
衛福部育兒津貼：準備申請表、父母雙方及兒童身分證明文件（如國民身分證影本與戶口名簿影本）、父母其中一方或受補助兒童的郵局帳號影本，掛號郵寄或親送至兒童戶籍所在地之區公所社政課辦理。若父母其中一方在台無戶籍、或為大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。其他問題可以參考衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（幼幼班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及父母身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人的郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🧒🏻小孩3～未滿5歲：教育部育兒津貼＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（小中班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及父母身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人的郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部5歲幼兒就學補助：2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（大班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部5歲幼兒就學補助：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請辦法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、父母之一或兒童本人的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至新竹政府社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月8000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（幼幼班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及父母身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人的郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、父母之一或兒童本人的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至新竹政府社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請辦法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、父母之一或兒童本人的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至新竹政府社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（幼幼班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及父母身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人的郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、父母之一或兒童本人的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至新竹政府社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？
👶🏻小孩0～未滿2歲：衛福部托育補助＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
衛福部托育補助：第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請方法
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、父母之一或兒童本人的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至新竹政府社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🧒🏻小孩2～未滿3歲：教育部育兒津貼＋衛福部托育補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
衛福部托育補助：每名子女每月2000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（幼幼班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請辦法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及父母身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人的郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
衛福部托育補助：爸媽須在開始托育的15天內，將申請表、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、父母之一或兒童本人的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至新竹政府社會處；社會處複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿5歲：教育部育兒津貼＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（小中班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部育兒津貼：準備申請表、幼兒及父母身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人的郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🧒🏻小孩5～未滿6歲：教育部5歲幼兒就學補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請條件
教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：設籍新竹市且為低收入戶之兒童，就托或就讀於立案公私立幼兒園（大班）或課後托育中心時，得以申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：設籍且居住於新竹市，且家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未超過內政部當年度公布最低生活費標準2.5倍者。詳細條件請參考新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼官方公告之申請資格說明。
新竹市幼兒臨時托育補助
每小時補助100元之條件：低/中低收入戶父母、或因懷孕/生育而遭遇困境之少年，或特殊境遇家庭參加職業訓練、求職或家庭遭遇變故，導致無法自行照顧家中未滿6歲幼兒，需送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或新竹市立案托嬰中心照顧時，得以申請。
每小時補助120元之條件：父母/監護人因臨時或特殊事件，需將未達就學年齡之疑似發展遲緩或身心障礙兒童，或已達就學年齡但經鑑定安置輔導委員會同意暫緩入學之發展遲緩或身心障礙兒童，送請領有居家式托育服務登記證書之托育人員（不含親屬托育人員）或托嬰中心照顧時，得以申請。
申請方法
教育部5歲幼兒就學補助：準備申請表、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、父母其中一方或幼兒本人郵局帳戶影本，親送或掛號郵寄到幼兒戶籍所在地區公所辦理，或也可使用教育部育兒津貼及就學補助網站線上申請與查詢津貼核定結果。若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：準公共幼兒園補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
準公共幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請方法
準公共幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：非營利幼兒園補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
非營利幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請方法
非營利幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？
🧒🏻小孩2～未滿6歲：公立幼兒園補助＋新竹市低收入戶兒童托育津貼＋新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼＋新竹市幼兒臨時托育補助
補助金額
公立幼兒園補助：第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：每月1500元，每月實際繳費低於1500元者，依實際繳費情形補助。若已有辦理其他托育補助，則不予補助。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：每名子女每月補助1500元，以實際受託月份數為準；若就托或就讀期間不足一個月，則按當月實際就托或就讀日數，每日補助50元。若領有幼兒教育券者，不予以補助。
新竹市幼兒臨時托育補助：依照下方條件，受託期間每小時補助100元或120元，每年最高補助240小時。
申請方法
公立幼兒園補助：孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。
新竹市低收入戶兒童托育津貼：填寫申請表，並檢附3個月內戶籍謄本、低收入戶證明影本、兒童就托繳費收據或註冊證明書（單）、申請人郵局存摺封面影本，於每年4月及10月底前提出申請。
新竹市特殊境遇家庭扶助兒童托育津貼：備妥家庭扶助申請調查表、兒童托育津貼申請表、三個月內全戶郵局內頁影本、切結書、領據、立案托教機構繳費收據正本或註冊證明書等相關證明文件，並於就托事實發生後6個月內提出申請，逾期視為放棄權利。
新竹市幼兒臨時托育補助：填寫申請表，並檢附3個月內幼兒全戶戶籍謄本，其他相關證明文件請參考新竹市幼兒臨時托育補助官方公告之說明。
撰稿記者：袁千雅
審稿編輯：黃婉婷
其他人也在看
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
MLB》日職2027廢除投手打擊 日球評：永遠不會有第2個大谷了
道奇二刀流球星大谷翔平被讚譽為「當代貝比魯斯（Babe Ruth）」，他來自日本而不是美國。在大聯盟的國聯改採指定打擊（DH）制度之後，日本職棒的中央聯盟做為「投手打擊」的最後堡壘，也表決通過2027年跟進太平洋聯盟的指定打擊，2026年將是投手上場打擊的最後球季。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 9
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 33
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 2 小時前 ・ 86
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 86
冷氣團發威！全台成「凍蕃薯」 未來一週天氣變化一次看
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導冷氣團持續發威！中央氣象署預報員曾昭誠今（14）日下午指出，受到大陸冷氣團影響，預計今晚到明（15）日清晨會是這波冷氣團氣溫最低的時間點；明日白天冷氣團會減弱，各地的氣溫也會明顯回升。另外，下週三（17日）、四（18日）將會有另一波東北季風，但是不會有這波冷氣團強。民視 ・ 19 小時前 ・ 3
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 24
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 2 小時前 ・ 發起對話
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 31
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 68
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 205
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 119
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 11
影/府院不副署綠嗆「藍白可提倒閣」 徐巧芯酸幼稚：當我們3歲小孩？
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」反制在野黨，民進黨立委在喊，「不然你們在野黨倒閣啊！」對此，國民黨立委徐巧芯大酸「幼稚」，明明是行政院做得爛，為何是立委要離開？大家來比氣長，「當我們是3歲小孩嗎？」中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 205
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
早起驚覺喉嚨劇痛？不是感冒！醫揭 90% 是「三大隱形殺手」作祟
清晨醒來，喉嚨一陣乾痛不適，許多人直覺反應是「昨晚著涼感冒了」。然而，耳鼻喉及頭頸外科專科醫師陳亮宇指出，尤其在天氣轉冷或空調房內，早上起床的喉嚨痛有高達 90% 的機率並非由病毒引起，而是由睡眠中的三大「隱形殺手」所造成。醫師提醒，這種非感冒引起的喉嚨不適，不僅影響生活品質，其中兩種狀況更可能暗示著潛在的健康隱憂，值得民眾高度警惕。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 285