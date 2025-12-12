「我是李洋、不是羚羊⋯⋯」！奧運金牌部長機智指數秒壓韓國瑜！還原「協商3度喊麥未到原因」：不是遲到是「進不去」

立法院昨（11日）進行114年度中央政府總預算案黨團協商，議程進行到運動部預算時，因未見運動部長、奧運羽球金牌李洋進入會議室，院長韓國瑜連對著麥克風點名3次，並說，「這個奧運金牌動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對」。對此，李洋幽默回應，「我是李洋，不是羚羊啊！」同時，李洋也還原當時場景，強調他並沒有遲到，一直在外等待進場，只是外頭人潮擁擠，「進不去」。

昨日立法院長韓國瑜就「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表一營業及非營業部分」等案召開黨團協商，運動部長李洋也需列席，同時也是李洋上任以來首次參與黨團協商。不過，當協商處理到教育相關預算時，韓國瑜唱名李洋三次，都不見其現身，直呼「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢啊？他應該是飛毛腿才對啊？」引現場一陣笑聲。

對此，李洋於臉書發文，還原當時場景。李洋說，第一次到立法院參與朝野協商，「我其實一直都在場外等待被Q，結果聽到院長呼喊我的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去」。



李洋指出，當時韓國瑜在裡面點名三次，沒看到他，便幽默地說，「這個奧運金牌怎麼動作這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」李洋高EQ回應，「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』」。



李洋表示，「謝謝院長與各位委員的體諒，首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視」。他承諾，接下來會跟團隊一起，把全民運動、競技運動與職業運動的推動做得更好，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。

