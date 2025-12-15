我是桃園市民，我家有0-6歲小孩，可以領哪些育兒津貼？｜Yahoo補助通

國家的「0-6歲國家一起養」政策實施以來，對爸媽們來說每月的育兒補助，多少都能舒緩養孩子花費的重擔。身為桃園市民的你是否知道，新生兒誕生後究竟可以領到哪些來自桃園市政府和中央政府的育兒津貼？以第一胎為例，寶寶出生後，媽媽可以先領到3萬元生育獎勵金；交給準公共化托嬰中心照顧後，每月還能領到衛福部托育補助13000元，不無小補！由於小孩年齡、照顧對象不同，可以領到的津貼、補助也不盡相同，到底你家寶貝適用哪些育兒津貼呢？趕快跟著Yahoo奇摩新聞小編往下了解吧！

🟣我的小孩剛出生，生育獎勵金多少錢？

👶🏻勞保生育給付或國民年金生育給付＋桃園市生育津貼

補助金額

申請條件

勞保生育給付：女性被保險人須符合「參加保險滿280日後分娩」或「參加保險滿181日後早產」或「在保險有效期間懷孕，且符合分娩或早產規定的參加保險日數，於保險效力停止後一年內因同一懷孕事故而分娩或早產」，才可請領。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。

國民年金生育給付：女性被保險人在保險有效期間分娩或早產（不論活產或死產），得請領生育給付。早產定義係指胎兒產出時妊娠周數20周以上（含140天），但未滿37周（不含259天）；妊娠周數不明確時，可採胎兒產出時體重超過500公克，但未滿2500公克為判斷標準。需要留意的是，女性被保險人若為流產、葡萄胎或子宮外孕，不得申請生育給付。要是被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件，僅能擇一請領，例如配偶為農保被保險人並已請領農保生育給付，則被保險人不得以同一生育事故重複請領國民年金生育給付。

桃園市生育津貼：新生兒符合下列各款規定之一，其法定代理人設籍桃園市連續達一年以上，且申請時仍在籍者，得申請本要點津貼：

新生兒在桃園市各戶所辦理出生登記。 非於國內出生之新生兒，返國後在桃園市各戶所辦理初設戶籍登記。

前項設籍期間之計算，以最後遷入桃園市之日起，算至新生兒出生之日止。新生兒之父母因死亡、行蹤不明或受監護宣告致無法提出申請者，得由同戶籍之監護人或三親等以內血親提出申請。

申請方法

申請人親自申請：申請表（含委託書、匯款帳戶、同意書，需新生兒法定代理人簽名或蓋章）、申請人之身分證、印章及金融機構存摺封面影本。 委託他人代為申請：申請表（含委託書、匯款帳戶、同意書，需父母雙方簽名或蓋章）、受託人之身分證及印章、申請人之身分證、親筆簽名或蓋章之委託書及金融機構存摺封面影本。

桃園市生育津貼除了向戶政事務所申請外，另開放各區公所（社會課）代收生育津貼申請或至桃園市政府福利智慧雲生育津貼線上申請 喔！

寶貝呱呱墜地後，接著要思考的問題便是小孩平時誰來帶？考量媽媽爸爸面臨的情形不同，有些人可能傾向自己照顧，有些人可能要上班沒後援，不論是哪一種，中央政府和桃園市政府都有提供相對應的津貼或補助，希望能在媽媽爸爸的育兒之路盡上一份心意！在仔細往下看前，建議家長們先釐清「目前小孩誰顧」、「小孩現在幾歲」兩個問題，能夠更快地找到你想知道的答案哦！

「目前小孩誰顧」情境包括：

父母自己照顧小孩

小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧

小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧

小孩給社區公共托育家園照顧

小孩給公辦民營托嬰中心照顧

小孩就讀私立幼兒園

小孩就讀準公共幼兒園

小孩就讀非營利幼兒園

小孩就讀公立幼兒園

※如果情境中沒有述明該縣市補貼，就代表該縣市還沒有該情境補貼喔！

※以下部分內文提到的「政府公費安置收容」，係指兒童遭遇重大變故、失依、貧困或需受保護，由政府部門協助提供安置教養服務。相關資訊可參考：兒童及少年安置及教養機構一覽表。

🟣我自己照顧小孩，育兒津貼多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。舉例來說，若同時育有6個月與1歲半的小孩，那麼每月可以領到5000元＋6000元＝11000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、父母雙方及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本）、父母其中一人的郵局等資料；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；其他資料如：第二胎子女證明、中低收入證明。申請時親送、掛號郵寄至兒童戶籍所在地的區公所；其他問題可以參考：衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存簿影、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到桃園區公所（330桃園市桃園區縣府路7號）。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由媽媽爸爸自己照顧，也可以領教育部5歲幼兒就學補助呦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存簿影、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到桃園區公所（330桃園市桃園區縣府路7號）。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考：教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

父母雙方育有未滿2歲兒童，且兒童未經政府公費安置收容，也未接受托育公共或準公共服務。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、父母雙方及兒童身分證明文件（如戶口名簿影本）、父母其中一人的郵局等資料；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本；其他資料如：第二胎子女證明、中低收入證明。申請時親送、掛號郵寄至兒童戶籍所在地的區公所；其他問題可以參考：衛福部育有未滿2歲兒童育兒津貼問答集。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存簿影、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到桃園區公所（330桃園市桃園區縣府路7號）。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存簿影、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到桃園區公所（330桃園市桃園區縣府路7號）。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部育兒津貼。

2023年1月起，滿5歲幼兒未就學，由親屬保母、未與政府簽約的私托或保母照顧，一樣可以領教育部5歲幼兒就學補助哦！

補助金額

第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

申請條件

幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

申請方法

準備申請表（請見網站下方下載連結）、幼兒及媽媽爸爸身分證明文件（如身分證影本、戶口名簿影本）、幼兒或媽媽或爸爸本人的郵局存簿影、印章；若父母其中一方為在台無戶籍、大陸地區人民或外籍人士者，請檢附居留證或護照影本。申請時可選線上申請，或親送、掛號郵寄到桃園區公所（330桃園市桃園區縣府路7號）。經審查符合資格者，會自受理申請次月起，按月於每月月底前撥付教育部5歲幼兒就學補助。2022年7月已領取教育部育兒津貼者，家長不用再次提出申請，次月就會自動撥款家長帳戶。詳細就學補助說明，可參考教育部官方Q&A。

🟣我的小孩給有與政府簽約的準公共化保母或托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

衛福部托育補助：第一名子女每月13000元、第二名子女每月14000元、第三名（含）以上子女每位每月15000元。

桃園市友善托育補助：送托居家托育人員+1000元，私立托嬰中心+2000元。

申請條件

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

桃園市友善托育補助：

送托桃園市合作居家托育人員：將幼兒送托桃園市準公共化服務合作對象，且委託人一方及幼兒均設籍桃園市，除原衛生福利部準公共化服務費用補助每位兒童每月金額外，另增額補助每位兒童每月1000元，至滿3歲生日前一天止。 送托桃園市合作私立托嬰中心：將幼兒送托桃園市準公共化服務合作對象，且委託人一方及幼兒均設籍桃園市，除原衛生福利部準公共化服務費用補助每位兒童每月金額外，另增額補助每位兒童每月2000元，至滿3歲生日前一天止。

申請辦法

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月8000元。

桃園市友善托育補助：送托居家托育人員+1000元，私立托嬰中心+2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

桃園市友善托育補助：

送托桃園市合作居家托育人員：將幼兒送托桃園市準公共化服務合作對象，且委託人一方及幼兒均設籍桃園市，除原衛生福利部準公共化服務費用補助每位兒童每月金額外，另增額補助每位兒童每月1,000 元至滿三歲生日前一天止。 送托桃園市合作私立托嬰中心：將幼兒送托桃園市準公共化服務合作對象，且委託人一方及幼兒均設籍桃園市，除原衛生福利部準公共化服務費用補助每位兒童每月金額外，另增額補助每位兒童每月 2,000 元至滿三歲生日前一天止。

申請辦法

🟣我的小孩給社區公共托育家園照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名（含）以上子女每位9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

爸媽須在開始托育的15天內，準備申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩給公辦民營托嬰中心照顧，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月7000元、第二名子女每月8000元、第三名子女（含）以上每位每月9000元。

申請條件

爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請方法

爸媽須在開始托育的15天內，準備申請表（請見網站下方下載連結）、兒童及爸媽身分證明文件（如戶口名簿或身分證影本）、簽訂的托育契約書、家庭狀況證明文件、媽媽或爸爸的郵局帳戶封面影本，寄送至托育人員加入的居家托育服務中心，或者透過幼兒就托之托嬰中心提出申請。文件經初審無誤後，由托育中心將資料彙整至社會局；社會局複審通過後，補助將按月撥入爸媽帳戶。

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

衛福部托育補助：每名子女每月2000元。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

衛福部托育補助：爸媽將兒童送托日間托育、全日托育、夜間托育等，且每周時數達30小時以上；除有發展遲緩、身心障礙等特殊情況的孩子外，不得指定一對一收托。申請補助期間，兒童沒有被政府公費安置收容。注意，此補助不得與衛福部育兒津貼重複申請。

申請辦法

🟣我的小孩就讀私立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

教育部育兒津貼：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

桃園市幼兒園低收入戶托育津貼：每位幼兒每月補助1,500元，實際繳費低於補助款者，依實際繳費數額補助，請領政府相同性質之托育補助或津貼者，需先扣除後補發其差額或擇一請領補助。

申請條件

教育部育兒津貼：幼兒實際年齡滿2歲、至當學年度9月1日前學齡未滿5歲，且沒有被政府公費安置收容，也沒有就讀公共化幼兒園或準公共幼兒園。

桃園市幼兒園低收入戶托育津貼：列冊有案之低收入戶幼兒，並就讀於經各級政府立案許可之私立幼兒園（非營利幼兒園及準公共幼兒園除外）。寄養家庭寄養兒童，並就讀於經各級政府立案許可之幼兒園。

申請方法

補助金額

教育部5歲幼兒就學補助：第一名子女每月5000元、第二名子女每月6000元、第三名（含）以上子女每位每月7000元。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金：補助對象每學期補助4500元，至多補助兩學期9000元。



申請條件

教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，且沒有就讀公共化幼兒園，也沒有提早入國民小學就讀。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金須符合下列規定： 設籍於桃園市，學齡滿五歲至入國民小學前幼兒，於規定期限內就讀合法立案之桃園市公私立教保服務機構。

申請方法

🟣我的小孩就讀準公共幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過3000元、第二名子女每月繳費上限不超過2000元、第三名（含）以上子女每位每月繳費上限不超過1000元。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金：補助對象每學期補助4500元，至多補助兩學期9000元。

申請條件

教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，就讀準公共教保服務機構。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金須符合下列規定： 設籍於桃園市，學齡滿五歲至入國民小學前幼兒，於規定期限內就讀合法立案之桃園市公私立教保服務機構。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金 ：由補助對象就讀之桃園市公私立教保服務機構協助申請人代為申請，並於桃園市府教育局指定期限內檢具規定資料，向教育局提出。

🟣我的小孩就讀非營利幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過2000元、第二名子女每月繳費上限不超過1000元、第三名（含）以上子女每位皆免費。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金：補助對象每學期補助4500元，至多補助兩學期9000元。

申請條件

教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，就讀非營利幼兒園。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金須符合下列規定：設籍於桃園市，學齡滿五歲至入國民小學前幼兒，於規定期限內就讀合法立案之桃園市公私立教保服務機構。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金：由補助對象就讀之桃園市公私立教保服務機構協助申請人代為申請，並於本府教育局（以下簡稱教育局）指定期限內檢具規定資料，向教育局提出。

🟣我的小孩就讀公立幼兒園，補助多少錢？

補助金額

第一名子女每月繳費上限不超過1000元，第二名（含）以上子女每位皆免費。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金：補助對象每學期補助4500元，至多補助兩學期9000元。

申請條件

教育部5歲幼兒就學補助：幼兒學齡滿5歲，就讀公立幼兒園。

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金須符合下列規定：設籍於桃園市，學齡滿五歲至入國民小學前幼兒，於規定期限內就讀合法立案之桃園市公私立教保服務機構。

申請方法

孩子每個月的收費（學費＋雜費＋代收代辦費），扣除家長自行繳交的費用（例如課後留園費、保險費、交通費等）後，剩下的費用由政府協助家長直接繳給幼兒園

桃園市公私立幼兒園大班幼兒教育助學金：由補助對象就讀之桃園市公私立教保服務機構協助申請人代為申請，並於本府教育局（以下簡稱教育局）指定期限內檢具規定資料，向教育局提出。

