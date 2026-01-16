「我是福建金門人」 陳玉珍：早說過100遍我不是台灣人

國民黨立委陳玉珍強調，已說過百遍「我不是台灣人」。（鏡報李智為）

國民黨立委陳玉珍，近日遭爆對美國智庫強調自己不擔心中共打來，因為不會打金門，還說自己本來就不是台灣人等，引發討論，今陳玉珍受訪重申，「我早就說過100遍我不是台灣人」，且金門都覺得自已是金門人。

陳玉珍受訪出示自己的身分證，強調證上的出生地就是寫福建省金門縣，從小到大她都這樣寫，批台派對金門相當不了解，「金門本來就不是屬於台灣」，但金門屬於中華民國，中華民國與台灣不是畫上等號，在金門人眼中，中華民國就包括台澎金馬，其中金門、馬祖就是福建省。

陳玉珍痛斥，台派不懂金門「胡說八道」，她從小就認知自己是中華民國國民，是福建金門人，「我說我不是台灣人沒有錯，金門人都不覺得自己是台灣人，金門都覺得自已是金門人」，更說台灣跟他們是平起平坐的，別用大台灣想法霸凌金門，台澎金馬在中華民國中「位階一樣高」。

她最後重申，自己也不屑當台派，「因為我本來就不是台灣人，我早就說過100遍我不是台灣人，我是中華民國國民，毫無疑問我是金門人。」

