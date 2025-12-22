我是董娘！不是老闆的附屬品 全台女力當家飆新高

財經中心／師瑞德報導

財政部統計處18發布第23號財政統計通報，揭示我國營利事業最新版圖變動。截至113年底，全國營利事業家數已達165.7萬家，較上一年底增加3萬家，年增率為1.9% 。值得關注的是，雖然整體商業環境仍以男性負責人居多，但女性負責人的占比已攀升至37.4%，創下歷年新高紀錄，較105年增加了1.2個百分點，顯示隨著性別平權意識抬頭與產業結構變遷，女性投入創業行列的動能正逐年增強，成為支撐台灣經濟不可或缺的重要力量 。

美甲、瑜珈風氣盛 推升服務業女性佔比

在產業結構方面，批發及零售業、住宿及餐飲業依然是台灣商業的主體，家數分別達72.6萬家與18.6萬家，穩居前兩大產業 。進一步分析各行業的性別分布，可以發現女性展現了強大的特定產業主導力。統計數據顯示，「其他服務業」與「教育業」的女性負責人占比最高，分別達到47.8%與47.2% 。財政部分析，這股趨勢主要受惠於近年來美甲、美睫、美容美體服務的蓬勃發展，以及瑜珈、舞蹈教學等風氣盛行，這些產業屬性不僅進入門檻相對彈性，也較符合女性創業者的職涯選擇，因而推升了相關占比 。

微型創業成主戰場 資本額越高女性越少

若從資本額規模來觀察，則呈現出鮮明的性別差異，顯示「微型創業」是女性老闆的主戰場。根據統計，全台資本額在10萬元以下的營利事業約有43.8萬家，而10萬至100萬元之間的則有55.7萬家，兩者合計占了總家數的六成 。在資本額低於10萬元的微型企業中，女性負責人的占比高達45.5%，是所有資本額級距中最高的；然而，隨著資本規模擴大，女性佔比則呈現明顯遞減趨勢，在資本額超過10億元的大型企業中，女性負責人僅占15.4% 。這反映出女性創業者多選擇資金門檻較低的行業起步，而資本密集型與大型企業目前仍由男性掌握主導權 。

金門女力全國最強 雲林性別差距最大

最後，從地域分佈的視角來看，全台各縣市雖均呈現男性負責人多於女性的局面，但產業結構的差異直接影響了性別差距的大小 。雲林縣因農林漁牧與營建工程等勞力密集型產業占比較高，導致女性投入度較低，兩性負責人占比差距達30.8個百分點，為全國最大，新北市則以29.4個百分點的差距緊追在後 。

反觀金門縣，由於當地產業結構高度集中於批發及零售業，佔比高達79%，且多以女性經營為主，使得金門縣的女性負責人占比高達48.9%，僅落後男性2.2個百分點，是全台性別差距最小的縣市 。此外，包括澎湖、花蓮、連江及臺東等觀光服務導向的縣市，也因住宿餐飲業發達，女性參與率均超過四成，性別比例相對均衡 。

「不是老闆的附屬品，我是董娘！」台灣女力大爆發，財政部數據揭密，全台營利事業女性負責人占比飆37.4%創新高。不再只是站在男人背後的配角，從微型創業到中小企業，女性展現強大經營實力，證明「董娘」不只是稱謂，更是推動經濟的真老闆。（圖／翻攝自財政部網站）

