我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導
真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。
男子在派出所前酒駕，當場被逮捕。（圖／民視新聞）
白色轎車，停在派出所附近，男駕駛一臉茫，站都站不穩，員警到場關心，他說話恍恍惚惚。說沒喝酒，但酒精感知器，立刻亮燈，男子被抓到酒駕，當場上銬，人被帶進派出所，還要員警攙扶。男子渾身酒氣，竟敢在派出所前面酒駕，看看他的白色轎車，車頭保險桿掉下來，車身也滿是擦痕。凌晨12點多，這名許姓男子在家喝了酒後，開車出門，開到距離高雄左營派出所前幾十公尺，疑似精神不濟，車子就突然怠速停在路旁，由於車頭撞得稀巴爛，附近民眾以為他酒駕肇逃，立刻報案。
男子汽車車頭撞壞，竟然還開上路，民眾以為他是酒駕肇逃，立刻報案。（圖／民視新聞）
附近民眾：「全身都是酒味，怕他撞到人跑掉，在這邊還想跑，我怎麼能讓他走，很危險耶。」酒駕開到派出所前，自投羅網，員警很快到場，他酒測值高達0.47。高市警左營派出所所長楊智琄：「發現許男泥醉語焉不詳，施測酒測值已觸犯公共危險罪嫌，依現行犯逮捕。」至於車怎麼撞的，警方調閱監視器，發現他從家裡出門時，車子就已經撞成這樣，研判是先前就撞壞，不是酒駕肇逃，只是車撞成這樣還開出門，形跡可疑，男子到派出所後，表示身體不適，先行送醫，一切等男子出院後，調查釐清。
更多民視新聞報導
最新 / 三重無差別攻擊！毒蟲持鐵棍打傷夫妻「15分鐘就逮」
陳菁徽秀照控陳其邁與李有財交好挨告 黃文益轟抹黑：典型的政治操作
4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！
其他人也在看
代管鑰匙 高校師趕上課忘拔機車鑰匙 北投警暖代保管
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局光明派出所日前接獲民眾報案，指稱有機車鑰匙未拔，警方獲報後，立即趕赴 […]民眾日報 ・ 1 天前
高雄老翁橫切馬路害年輕男摔車 還出手掐脖「用安全帽毆打」
高雄一起行車糾紛引發肢體衝突！65歲曹姓機車騎士「切西瓜」橫越車道，導致29歲楊姓男子閃避不及自摔，雙方隨後爆發激烈爭執，楊男控訴遭掐脖、安全帽攻擊，曹姓長輩則斥責年輕人不應對老人如此，警方表示楊男當下未提告訴，目前依車禍處理，正釐清肇事責任。監視器完整記錄事發經過，引發網友熱議！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
TWICE抵達高雄機場 粉絲熱情接機（1） (圖)
台灣成員子瑜所屬的韓團TWICE即將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，成員21日下午抵達高雄機場，她們未走VIP通道，而是與一般旅客一起出關，眾多粉絲在入境大廳守候。中央社 ・ 1 天前
醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪
社會中心／吳玟誼、洪國凱 台北報導醉男襲警！一名50歲楊姓男子，今天凌晨，和朋友前往大安區喝酒，只見他醉醺醺，竟然把警車上無線電天線折斷，員警上前制止，沒想到他猛攻擊員警，造成兩名員警受傷，一人腦震盪、臉部受傷，另一人手部受傷，全案依妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。民視 ・ 9 小時前
機車騎不穩被攔查 女毒品通緝犯被新制快篩抓出毒駕
35歲吳姓女子昨（21）日在新北市中和區騎乘機車時，因騎乘不穩、神情恍惚且語無倫次，遭中和分局員警鎖定攔查。經查，吳女竟是新北地院發布的毒品通緝犯，且經毒品唾液快篩呈陽性反應。吳女除將面臨通緝歸案，還將成為毒駕新制重罰對象，全案已移送新北地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。自由時報 ・ 9 小時前
4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！
社會中心／翁莉婷報導新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將被警方當場查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。民視 ・ 9 小時前
失蹤迷途老人 萬華警熱心助返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前於廣州街與西園路二段路口，接獲計程車司機報 […]民眾日報 ・ 11 小時前
台南烏樹林廢棄物場火勢撲滅 一度影響14區空氣品質
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市後壁區烏樹林廢棄物暫置場昨晚8時許大火，消防局灌救約14小時撲滅火勢。一度影響14個行政區空氣品質，台南市長黃偉哲今天也到場勘查，感謝相關局處支援灌救。中央社 ・ 9 小時前
把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年自由時報 ・ 9 小時前
寧夏派出所前所長收賄500萬！包庇「台版柬埔寨」首腦 遭判13年8個月定讞
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台北市警局大同分局寧夏派出所前所長葉育忻，任內涉嫌收受「台版柬埔寨」詐欺集團首腦杜承哲賄款500萬元，並提供偵查情...FTNN新聞網 ・ 1 天前
川普才指控「基督徒種族滅絕」揚言出兵 奈及利亞再傳逾200名學童遭擄
非洲人口最多國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，週五（11/21）遭持槍歹徒闖入，擄走215名學童與12位教師。這是該國一週內第二起大規模綁架事件。太報 ・ 9 小時前
急煞追撞「滑車底遭輾 海巡署士兵搶救20天死
地方中心／趙永博 花蓮報導花蓮發生一起死亡車禍！一名20歲的海巡署的士兵，日前騎機車行經花蓮吉安鄉自立路二段時，疑似煞車不及，連人帶車急速滑進左轉的車輛底下，地面還磨出一道火光，騎士還被車子輾過，傷勢嚴重，全身多處擦挫傷、骨盆骨折、腦出血，原本一度生命跡象穩定，但最後仍宣告不治。民視 ・ 9 小時前
光天化日隨機攻擊！三重男鐵棍毆夫妻頭部 警逮人機車置物箱發現毒品
今（22）天上午新北市三重傳出隨機攻擊事件，有男子疑似情緒不穩，持鐵棍攻擊一對60多歲夫妻檔的頭部，導致受傷。男子攻擊完後就騎乘機車逃逸，警方獲報很快就將嫌犯逮捕，更在他機車置物箱發現毒品安非他命，以台視新聞網 ・ 9 小時前
北市前派出所長收賄包庇詐團 判13年8月定讞
（中央社記者林長順台北21日電）前北市警局派出所長葉育忻涉包庇詐團首腦杜承哲，協助查個資、洩漏警方行動並收賄。高院依貪污等罪判計13年8月徒刑。最高法院昨天駁回上訴，全案定讞，未來將由檢方聲請定執行刑。中央社 ・ 1 天前
新北市樹林區濟安宮公益捐贈消防車 (圖)
新北市樹林區濟安宮「酬恩祈安五朝圓醮」總醮壇點燈典禮22日舉行，並捐贈消防車、救護車給救災使用，消防局長陳崇岳（前右3穿白衣者）也出席典禮接受捐贈。中央社 ・ 9 小時前
澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今（22）日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。自由時報 ・ 9 小時前
售票強碰AAA！金唱片登大巨蛋開唱 網一片哀嚎：同一批人怎麼搶
「第40屆金唱片頒奬典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，日前公布安孝燮、邊佑錫、宋仲基將擔任頒獎嘉賓，引起話題。主辦單位21日釋出完整宣傳時程，不料售票日期竟與高雄舉行的 AAA，讓不少網友紛紛哀嚎。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡
20歲海巡士兵疑欲超車遭撞滑車底重傷 搶救20天亡EBC東森新聞 ・ 9 小時前
涉收賄「台版柬埔寨」主嫌！ 北市前所長涉貪遭判刑定讞
台版柬埔寨案，檢警破解主嫌藍道的手機，發現他過去賄賂前寧夏路派出所所長葉育忻，幫忙查偵查進度和個資等。不僅曾親自到派出所交付現金，還疑似買名車、泰達幣做為回報。法庭上，藍道供稱現金是為了釣毒犯並非對價...華視 ・ 1 天前
最新／北市青島西路工地鋁條砸落斑馬線 幸無人傷
即時中心／林韋慈報導昨（21）日下午3點左右，台北市青島西路一處正在施工的建築工地，突然有一根鋁板條從天而降，砸到斑馬線上，所幸當時沒有砸傷人。工地人員見狀，趕緊跑下樓，撿起鋁條，放回工地。這時路過騎士紛紛抬頭往上看，就怕再有東西砸下，整個驚險畫面也跟著曝光。民視 ・ 9 小時前