我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"

南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導

真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。

我是誰我在哪？ 高雄男酒駕「停這裡」自投羅網

男子在派出所前酒駕，當場被逮捕。（圖／民視新聞）

白色轎車，停在派出所附近，男駕駛一臉茫，站都站不穩，員警到場關心，他說話恍恍惚惚。說沒喝酒，但酒精感知器，立刻亮燈，男子被抓到酒駕，當場上銬，人被帶進派出所，還要員警攙扶。男子渾身酒氣，竟敢在派出所前面酒駕，看看他的白色轎車，車頭保險桿掉下來，車身也滿是擦痕。凌晨12點多，這名許姓男子在家喝了酒後，開車出門，開到距離高雄左營派出所前幾十公尺，疑似精神不濟，車子就突然怠速停在路旁，由於車頭撞得稀巴爛，附近民眾以為他酒駕肇逃，立刻報案。

男子汽車車頭撞壞，竟然還開上路，民眾以為他是酒駕肇逃，立刻報案。（圖／民視新聞）

附近民眾：「全身都是酒味，怕他撞到人跑掉，在這邊還想跑，我怎麼能讓他走，很危險耶。」酒駕開到派出所前，自投羅網，員警很快到場，他酒測值高達0.47。高市警左營派出所所長楊智琄：「發現許男泥醉語焉不詳，施測酒測值已觸犯公共危險罪嫌，依現行犯逮捕。」至於車怎麼撞的，警方調閱監視器，發現他從家裡出門時，車子就已經撞成這樣，研判是先前就撞壞，不是酒駕肇逃，只是車撞成這樣還開出門，形跡可疑，男子到派出所後，表示身體不適，先行送醫，一切等男子出院後，調查釐清。

原文出處：我是誰我在哪？ 高雄男酒駕「停這裡」自投羅網

