《我是阿爸的猴囝仔》！ 台南學童描繪父子互動 萌翻全場

龍潭國小羅英倫《我是阿爸的猴囝仔》作品，分享創作心情。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市家庭教育中心今(26日)在永華市政中心中庭舉辦表揚大會，表揚了4所家庭教育輔導考核特優學校，以及22組創作特優學生，並同步展出得獎作品，現場充滿童趣與溫馨。

不少學生作品都萌翻現場，令人忍不住會心一笑。龍潭國小羅英倫同學以《我是阿爸的猴囝仔》為題，生動描繪父子間親密、逗趣的互動，呈現家人間無條件的支持與陪伴。下營國小林恆樂同學的《當我們老在一起》則細膩刻畫跨世代情感的延續，傳遞家庭教育中的溫情與承諾。其他作品也描繪了與家人吃麵的快樂時光、與阿公阿嬤相處的溫馨片刻，每一幅畫都滿載孩子對家庭的愛與想像。

廣告 廣告

活動中，學生還上台分享創作理念，說出畫中故事與對家的感受。副秘書長徐健麟主持頒獎時表示，這些作品不僅充滿創意，更展現孩子眼中最美好的家庭時光，建議未來可將作品保存成電子檔，分享給更多人欣賞。

立人國小校長王全興兩個孩子也都獲獎，「校長秒變家長」的他除了與就讀永福國小的孩子一起上台領獎，也代表另一位就讀建興國中無法出席的孩子領獎，可說是「雙喜臨門」。市長黃偉哲赴市議會備詢前，也特別抽空到場，逐一欣賞作品並向學生致意，鼓勵孩子繼續用創意表達情感。

家庭教育中心表示，輔導考核績優學校不僅規劃完善，也透過創新方式推動家庭教育，像是以藝術創作引導學生表達對家庭的理解與感受，希望未來能持續深化家庭教育推展，讓家庭成為孩子幸福成長溫暖的起點。

下營國小林恆樂聊自己作品的想法。(記者洪瑞琴攝)

立人國小校長王全興(左2)的孩子也獲獎，上台以家長身分一同接受市府副秘書長徐健麟頒獎。(記者洪瑞琴攝)

台南市家庭教育中心今日於永華市政中心舉辦家庭教育學生主題創作暨家庭教育輔導考核表揚大會。(記者洪瑞琴攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地

國道七號用地費暴增逾百億 預計2026年6月開工

台積電為何拖快一個月才告洩密羅唯仁？ 財經網紅解析原因

把對母親的愛化成力量 「吾私號」陪憨兒走更寬廣安全的路

