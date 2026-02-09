我曾是林宅血案嫌疑人！游錫堃曝當年「黨媒聯手」栽贓：至今仍會做惡夢

游錫堃曝曾被栽贓成林宅血案嫌疑人。圖／翻攝自游錫堃臉書

國片《世紀血案》翻拍1980年震驚社會的「林宅血案」，主要演員李千娜一句「沒那麼嚴重」掀起全台怒火，事後導演徐琨華坦言，翻拍並沒有告知受害家屬林義雄，諸多爭議引起大批民眾拒看。對此，前立法院長游錫堃也回憶，當年也曾被栽贓是嫌疑人，被約談超過20次，「我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢」。

游錫堃9日上午在個人臉書貼出1980年3月4日《中華日報》報導，標題為「宜蘭警方昨日查訪 可疑高高瘦瘦人物 春節期間活躍到處拜訪 並與加伯艾琳達等熟識」，內容指出警方經查訪後，列出一名嫌疑人，描述的每一句雖未指名道姓，但都指向游錫堃。

報導明確指出，這名可疑人物「現年33歲、宜蘭縣人，某專科學校畢業，身高174公分，體重約52公斤，他和林義雄站在一齊，高出林義雄半顆頭，皮膚黝黑，留長髮，看起來予人有高高瘦瘦的印象」，更稱這名男子在台北做生意，常到林義雄家走動。

游錫堃感嘆，從報導中可明確看到，雖然沒寫出名字，但在當年幾乎被警方列為「林宅血案嫌疑人」，一直到40多年後的今天，回想當初仍心有餘悸，「林家如何能心平呢？」

綜合報導，游錫堃受訪時坦言，當年只因與林義雄有聯絡，就被捲入林宅血案，前前後後更是被約談超過20次以上，同時警方更放出假消息，並結合黨國媒體，謊稱林奐均明確指認兇手是「常來我家的叔叔」，所幸案發當天自己全程在公司上班，才沒有被誣陷入罪，且林奐均幸運逃過死劫，也才揭穿這樣的錯誤說法。

游錫堃感嘆，白色恐怖時期對於追求台灣自由民主的人士而言，是一個充滿恐懼與迫害的悲慘歲月，也是一個隨時可能失去性命或自由的年代。他也透露，前省議員謝三升更曾私下對他說「為了突顯黨外內亂，你是林宅血案最理想的兇手」，如今回想起來仍心有餘悸，甚至還會做惡夢。

這段令人窒息的經歷，也促使游錫堃在2023年創作出七言律詩〈蒙冤〉，詩中提到「戒嚴野士厚橫波，兩蔣威權冤獄多，警調偵查成獵獲，傳媒影射伏干戈」，字字句句可見當年的忐忑心境。



