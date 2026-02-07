「我曾經發K-pop明星夢，但最終感覺自己被騙了」

韓國已成為世界各地年輕人追逐K-pop夢想的目的地。 [Getty Images]

隨着K-pop風靡全球，韓國成為世界各地年輕人心中的逐夢之地，他們希望能踏入這個產業，成為偶像。

每年都有不少人為此報名參加各種聲稱能鋪出成名之路的培訓課程。

在2024年，這樣的希望把Miyu帶到韓國。為保護她的身分，她使用了化名。

懷着遠大的夢想，這名仍是青少年的女孩支付了300萬日圓（約19,800美元、14,500英鎊），參加首爾一間K-pop培訓學院為期六個月的課程。作為回報，她本應獲得專業的舞蹈和聲樂訓練，並有機會到大型娛樂公司試鏡。

「原本說好每星期都有試鏡，但從來沒有出現過，」Miyu在首爾著名音樂文化區弘大的一條街上對BBC說。

她表示，上課次數很少，還指控一名資深職員曾對她進行性騷擾。基於法律原因，BBC沒有公開該公司名稱。該公司否認所有指控。

Miyu以及其他學員的指控，揭示了一個監管不足的產業。對他們而言，追逐機會同時也要承受風險。

BBC還訪問了另外兩名曾就讀同一學院的學員。其中一人同樣指控同一名職員曾對她作出性騷擾，第三人則表示她目睹過對他人的不當行為，但自己沒有親身遭遇。

三人均表示，課程曾承諾提供試鏡機會，但最終並未兌現。

該公司否認有關說法，稱確實有提供試鏡機會，並補充自2010年代末成立以來，已有近200名外籍學員參加其課程。

首爾弘大的一場K-pop表演。弘大是首爾音樂與娛樂文化的核心地帶。 [Getty Images]

K-pop培訓機構一般分為兩類：一類是受教育部門監管的私立培訓機構，另一類則是娛樂經紀公司。

Miyu就讀的公司註冊為後者，因此不受韓國教育法規約束。它只是文化部監管的約5,800間娛樂公司之一，而該部門的監管權力相對有限。

一名地方官員向BBC表示，這類培訓課程並不受規管或檢查。

教育部一名官員指出，現行法規並未禁止旅遊或娛樂公司向外國人教授語言和舞蹈，因此很難監管這類「類學院」機構。

「我夢想成為偶像，但我經歷的一切更像是一場騙局，」仍是青少年的Miyu說。

「（這裡）是我追逐夢想的地方，卻也成為我創傷的來源。」

泰國饒舌歌手兼歌唱偶像Lisa，是全球最知名的K-pop女子團體之一Blackpink的成員。 [Getty Images]

Miyu是在中學時期被K-pop吸引。

啟發她的是Lisa——這位來自泰國的饒舌歌手，青少年時期來到韓國，後來隨女子組合Blackpink紅遍全球。

在今天的K-pop圈子裡，像Lisa這樣的外籍成員已不算罕見。Twice有三名日本成員和一名台灣成員，女團NewJeans有一名越南裔澳洲歌手。去年出道的Hearts2Heart，更包括了韓國首位印尼籍偶像。

然而，要像她們一樣站上巔峰並不容易。如今的K-pop產業競爭激烈，權力集中在少數大型公司手中，意味著他們必須慎重押注，選擇哪位練習生值得投入資源。

韓國最大娛樂公司Hybe、也是防彈少年團（BTS）所屬公司，並未公開任何時候旗下有多少名練習生。業界估計平均約為20人。

Hybe曾在2023年向《韓國先驅報》表示，其練習生中近三分之一是外國人。

另一大公司SM娛樂設有專門的K-pop培訓學院，並表示其學生大多來自海外，但未提供具體數字。

K-pop在全球掀起龐大的追隨熱潮。 [Getty Images]

不過，一份今年1月發表的產業報告指出，整體練習生人數正在下降。

2024年，各家公司共報告有963名練習生，僅為2020年1,895人的一半。雖然2022年至2024年間，外國練習生人數增加一倍至42人，但仍只佔總數的一小部分。

選拔過程競爭激烈，公司也必須衡量成本。

報告指出，一名練習生通常需約兩年才能出道，即使如此，也只有約60%能成功。對外國練習生而言，語言、簽證限制及人脈等障礙，使本已渺茫的機會更加困難。

儘管如此，成名的誘惑仍吸引着像Miyu這樣的人冒險一試。她和另外兩名受訪學員都向BBC表示，其學院幾乎只招收外國學生，沒有韓國學生。

由於外國人可持旅遊簽證入境韓國，最長停留三個月。外國人可持有旅遊簽證赴韓國報讀這類課程，因此難以掌握專程來報讀這類課程的人數。

Miyu說，她到埗不久後便察覺，現實與課程招生時的承諾不符。她指出，考慮到高昂的課程費用，舞蹈和聲樂訓練的質素並不如她的預期。

她還指控一名資深職員開始頻繁監控她的行蹤。她聲稱，課程進行約三個月後，對方把她單獨帶了出去。

「他把我帶到便利店，說要幫我買雪糕。我在選的時候，他把手放在我腰上，說『身材真好』。」

Miyu說，對方多次致電給她。有一次叫她到辦公室，說要討論拍照的服裝。「他叫我坐在他大腿上討論造型，我只好坐在扶手上。從那天起，只要聽到男人的聲音我就會害怕。」

Miyu的經歷，反映出一個尚未受到充分監管、但正在擴張的產業。 [BBC]

另一名前外籍學員Elin（化名）也指控同一名職員對她作出不當觸碰。

她說，該職員把她叫進會議室，要求其他人離開，然後一邊教她韓文中「臀部」的說法，一邊摸她的腰。

「我非常害怕，立刻傳訊息叫朋友快點過來，」Elin說。

她還指控該職員曾進入她們的宿舍房間，這一點也獲Miyu及第三名學員在BBC的訪問中證實。

「他有時會在凌晨兩三點進來，說是在修燈。有一次我睡着時他進了我的房間，只是看着我，」Elin說。她是在感覺有人進門後醒來的。

對方甚麼也沒做就離開了，但她說自己之後「因為太害怕而無法好好入睡」。

BBC就此向公司查詢時，其法律代表否認相關指控，並表示：「公司內部規定嚴禁任何人未有女性職員陪同下進入女學員宿舍。」

Elin還指控，練習室和女宿舍內安裝了音影兼錄的閉路電視，這一說法也獲Miyu證實。

「閉路電視全天候直播，連聲音都錄下來……我從未同意被24小時拍攝，」Elin說，並指那名資深職員「會透過閉路電視看我們跳舞，還即時作出評論」。

「有一次他對老師說：『這樣不夠性感，要教女生跳得更性感一點。』」

該公司則否認有職員進入女生宿舍，並表示鏡頭只安裝在入口和廚房等公共空間，理由是「基於安全考慮」，因為過去曾發生外人闖入事件。

公司法律代表在書面回覆中對BBC表示，安裝鏡頭前已有事先通知，目的是保障學員安全。Elin則說她從未被告知。

最終，Elin沒繼續上課，並離開了韓國。

三名女生告訴BBC，她們沒有即時發聲，是因為擔心影響自己在K-pop產業的前途，也難以向支付高額學費的父母啟齒。此外，她們還面對語言障礙和陌生的法律制度等挑戰。

Elin最終報警，指控該職員性騷擾及擅闖宿舍，但警方以證據不足為由結案。該職員否認所有指控。Elin的律師向BBC表示，正考慮提出上訴。

她亦就性騷擾、擅闖宿舍及閉路電視監控等指控，對公司提出違約訴訟。

與此同時，該公司仍繼續招生，並在社交平台推廣其K-pop培訓課程。Elin看到後感到非常憤怒。

「K-pop在全球走紅，也應承擔相應的責任，」她說，「至少，我希望追逐這個夢想的孩子，能在更安全的環境中去做。」

Miyu說，她仍然夢想成為偶像。

「每當覺得很辛苦，我都是靠聽K-pop撐過去的。無論如何，我還是想成為偶像。」