「我最喜歡的詞就是關稅」川普演說聚焦物價、經濟、非法移民 花很多時間批評前總統拜登
在美東時間周三晚間的演講中，美國總統川普再次多次抨擊前總統拜登。（圖片來源／白宮官網）
美國選民最近發出強烈的信號，表明他們對經濟狀況並不滿意。 《NBC》民調顯示近期在新澤西州、維吉尼亞州、紐約市和加州的選舉發現，選民非常關注經濟和金融問題。
面對下滑的支持率，美國總統川普於台灣時間周四上午10點向全美發表18分鐘的講話，宣揚他的政績，包括打擊非法移民、任內「終結8場戰爭」，軍人將在聖誕節前獲得一筆「戰士紅利」，並且闡述讓美國「比以往更加強大」的計畫。
川普歸咎高物價的禍首為拜登
川普對經濟問題的處理方式主要是將高物價歸咎前總統拜登，同時誇耀他任內取得的成就和進展，在美東時間周三晚間的演講中，他再次多次抨擊拜登。
川普的開場白花了數分鐘批評前任、前總統拜登留下爛攤子，並吹噓其政府在第二個任期第一年取得的政績是嚴厲打擊非法移民。
「在過去的11個月裡，我們為華盛頓帶來的積極變化超過美國歷史上任何一屆政府。這在以前是前所未有的現象。」川普自誇說。
川普一直堅稱美國經濟狀況比以往任何時候都好，美國時間周三晚間的演講也延續這個論點。他的演講主要列舉他認為自己經濟政策取得的成就，幾乎沒有提及為什麼許多美國人表示他們沒有感受到經濟復甦的希望。
川普將今年政府取得的諸多成就歸功於關稅政策。
「這些成就大多歸功於關稅，我最喜歡的詞就是關稅。幾十年來，其他國家一直成功利用關稅來對付我們，但現在情況不同了。」川普說。
「企業知道，如果在美國建廠，就不會被徵收關稅，這就是為什麼他們正以前所未有的規模回到美國，他們正在以前所未有的規模建造工廠。」他說，但他沒有提供具體的數字細節。
美國人仍對生活成本感到擔憂
然而，關稅已經開始對消費者產生影響，但並非像川普所說的那樣。高盛分析師在10月發布的報告顯示，美國消費者承擔高達55%的關稅成本。
NBC新聞決策台與民意調查機構SurveyMonkey合作的一項最新民調顯示，美國人仍然對生活成本感到擔憂。
就連川普所屬的共和黨內部人士包括從堅定的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者到支持總統的選民，也對川普的政策力度是否足夠表達擔憂。
川普表示，在拜登執政期間，汽車價格上漲22%，在許多州甚至上30%或更多，汽油價格上漲30%至50%，飯店價格上漲37%，機票價格上漲31%。
「在我們的領導下，物價正在下跌，而且下滑速度很快。」他說。但實際情況更為複雜，川普提到的一些商品價格漲幅被誇大了。目前尚不清楚白宮的價格資訊來源。
根據政府以前公佈的消費者物價指數數據，拜登執政期間，新車和二手車價格上漲26%，汽油價格上漲22%，飯店價格上漲20%，機票價格上漲3.5%。
川普試圖將未來幾周許多人可能面臨的醫療保費調漲歸咎民主黨。
川普將發放戰士紅利給100萬軍人
「你們現在看到的保費大幅上漲，正是民主黨的要求，他們要求漲價，這都是他們的錯，這不是共和黨的錯，是民主黨的錯，都是不平價醫療法案的錯，人人都知道。」他說。
然而，12月底，由於共和黨控制的國會多次未能就延長額外補貼達成協議，根據《平價醫療法案》獲得醫療保險的保險人保費將大幅上漲。
接著，川普宣布向軍人發放戰士紅利，超過100萬名軍人將收到這筆款項。「為了紀念我們國家1776年的建國，我們發放戰士紅利，我們將向每位士兵發放1776美元（約5.6萬元台幣），你們看，支票已經在寄出了。」川普強調。
川普又提到物價，他說感恩節火雞的價格比去年下跌33%。但是根據富國銀行農業食品研究所追蹤的一籃子商品數據，今年感恩節大餐的成本比去年下跌約2%至3%。
川普也表示，自3月以來，雞蛋價格重挫82%。然而，根據消費者物價指數（CPI），自3月以來雞蛋價格僅下跌43.9%，今年年初以來，一打雞蛋的價格上漲超過10%。
拜登任內非法移民為740萬人
「其他所有東西的價格都在快速下滑。」川普還說。然而，總體而言，CPI顯示自4月以來每個月物價都在上漲，9月份（由於政府停擺，這是最容易獲得的數據）通膨率為3.0%。
最後，川普聲稱，在拜登執政期間，有2500萬非法移民進入美國。
「我們的邊境開放，正因如此，我們的國家被2500萬移民入侵，其中許多外國人來自監獄、看守所、精神病院和收容所。」川普說。
但是事實上，根據美國海關與邊境保護局（CBP）的統計數據，在拜登執政期間，非法越境的移民人數為740萬人，如果將那些在合法入境點入境但沒有證件的人也計算在內，這個數字是1020萬。
大約有80萬移民透過拜登執政期間設立的合法計畫進入美國，例如針對來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民計畫。
