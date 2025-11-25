我會奔赴有你的地方／楊子

楊子

愛一個人，不只是把他放在嘴裡，更要放在心裡，倘若有機會在一起，如果彼此分隔，有空閒時，就要馬上奔赴有對方的地方。因為，你心中就只有他，你就只想要做這件事，如果這件事不做，你就會覺得很空虛，也會覺得有什麼重要的事情沒做。其實，這是正常的，這也是有需要的，畢竟很多時刻，你也會這樣做的。

不管多遠，我會奔赴有你的地方，無論多困難，我都會用盡辦法到你的身邊，因為我愛你，所以一切的困難都沒關係，我都會甘之如飴。我知道，可能很多時候你的身邊需要有我，所以，平時遠距離，只能靠著手機視訊，但是，這樣是不夠的，我總是期待放假後，馬上奔赴有你的地方，然後下車第一時間就能夠看到你。

其實，就像你也一樣，有時候我很忙，忙到根本沒時間去找你，還需要假日加班。而你，總是貼心的說不要緊，但是，你還是會直接搭上車來找我，給我一個驚喜，或是，我也會利用那僅有的時間，搭最晚的那一班車去找你，儘管只是一個夜晚，或是一個早上，能夠在一起就值得珍惜，能夠在一起，很多事情就會讓人開心。

我知道，有太多的理由，阻擋我們在一起，不過，因為我愛你，那些理由就不是真正的理由。我也知道，總有一天我們一定可以相聚，總有一天我們會找到方法在一起，因為我愛你，很多事情都會成真。當然，你也是這樣想的，所以，我會奔赴有你的地方，排除萬難的見到你，因為這是我的日常，也是你的，我的甜蜜。