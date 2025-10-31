我會照做喔! 中斷33年 川普宣佈恢復核實驗 才試射「末日武器」的俄國回應了…..

美國義勇兵Ⅲ洲際導彈。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 美國總統川普 30 日於釜山川習會前，在社交媒體上宣佈，他已下令美軍立即重啟核子試驗。據俄羅斯《塔斯社》 ( TASS ) 報導，對於川普這一聲明，俄總統新聞秘書佩斯科夫回應稱，如果有任何國家放棄暫停核子試驗的承諾，俄羅斯將根據情況採取行動。

當被問及美國是否在川普發表聲明前通知過俄羅斯，佩斯科夫回答說：「沒有。」他表示：「美國是一個主權國家，有權自主決策。但我想提醒你們，俄羅斯總統普丁已多次聲明，如果有國家退出暫停核子試驗，那麼俄羅斯將根據情況採取相應的行動。」

俄羅斯總統普丁近期宣佈，蘇聯時期就開始研製的「末日武器」復活，「海燕」核動力巡航導彈的試射成功。(資料照片) 圖：翻攝自徐剛教授

近期，俄羅斯測試了有「末日武器」之稱的「海燕」核動力巡航導彈和「波賽頓」核動力無人潛航器等武器裝備。對此，佩斯科夫強調：「如果（川普）以某種方式稱海燕導彈測試是另一個國家進行的核子試驗，那絕不準確。所有國家都在推進其防禦系統的發展，但這不屬於核子試驗。」

佩斯科夫透露，俄羅斯和美國尚未就核裁軍問題進行專家談判，但這一議題已經提上議程。關於即將在明年 2 月到期的《新削減戰略武器條約》，佩斯科夫說：「到目前為止，美國還沒有提出任何實質性建議。」

川普訪問韓國期間，在自創社交平臺「真相社交」上發文稱：「由於其他國家正在進行核子試驗，我已指示五角大廈在對等基礎上試驗我們的核武器，這一進程將立即開始。」

俄羅斯總統普丁表示，「波賽頓」搭載的核反應堆功率比「海燕」導彈動力裝置高出一千倍。 圖：翻攝自 X Visioner

他聲稱，美國擁有世界上最大的核武庫，俄羅斯的核武庫規模排名第二，排在第三的中國「在五年之內就可以趕上……我討厭這樣做，但別無選擇！」

隨後，川普乘坐「空軍一號」返回美國途中，再次強調美軍需要進行核子試驗，以確保美國不會落後於其他競爭對手。他透露，核子試驗的地點將在晚些時候確定。

當被問及美國重啟核子試驗是否會導致全球安全風險增加時，川普回應稱，美國的核武庫「管控良好」，他將「歡迎無核化進程」。他稱，美國正在與俄羅斯討論「無核化」相關問題。

俄羅斯國防部透露，俄軍已將一枚「亞爾斯」( Yars ) 彈道導彈裝入卡盧加地區的發射井。 圖：翻攝自俄羅斯國防部

美國上一次核子試驗在 1992 年進行，距今已有 33 年。《路透社》稱，大多數有核國家都在上世紀 90 年代停止了核子試驗。

蘇聯最後一次核子試驗在 1990 年進行，蘇聯解體後，俄羅斯沒有再進行過核子試驗。中國在 1996 年進行了最後一次核子試驗。

根據聯合國統計，從 1945 年到 1996 年通過《全面禁止核子試驗條約》，全球共進行了 2,000 多次核子試驗。其中，美國進行了 1,032 次核子試驗，蘇聯進行了 715 次核子試驗。1996 年之後，印度、巴基斯坦和朝鮮共進行過 10 次核子試驗。

2022年4月，俄羅斯試射薩爾瑪特洲際彈道導彈。 圖 : 翻攝自視覺中國