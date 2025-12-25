「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒體人黃暐瀚專訪，談及各自選區的競爭態勢與選戰策略，吳怡萱更直言，將在中正萬華選區與國民黨現任議員鍾小平「拚到底」，而黃暐瀚則直言看好兩人選情，斷言「我覺得他們兩個都會當選。」

黃暐瀚看好兩人選情，斷言「我覺得他們兩個都會當選。」（ 圖／翻攝自YouTube「POP Radio聯播網 官方頻道）

吳怡萱投入中正萬華選區角逐市議員，該區共8席議員，目前除民進黨吳沛憶轉任立委外，現任議員包括國民黨鍾小平、吳志剛、郭昭巖、應曉薇，民進黨劉耀仁、洪婉臻，以及無黨籍徐立信；此外，藍營前中將副司令張延廷、綠營資深媒體人馬郁雯等人，也已表態參選，使戰況更顯激烈。

廣告 廣告

面對多方角逐，吳怡萱坦言，多席次選舉本就競爭激烈，因此首要之務是找回曾投給民眾黨政黨票的支持者。她表示，只要這些人願意站出來支持、跟她一起努力，就會成為她最穩固的後盾，也讓她不用擔心接下來的挑戰。

她也指出，政治不一定非得你死我活，好的政治人才應該是留下來為台灣一起努力；但話鋒一轉，她直言：「在我的選區有一個要你死我活的人，我會跟他拚到底」，並特別形容對方是「很會投三分球的那一位」就另當別論，直指國民黨議員鍾小平，其餘參選者則是各自努力、各自競爭。

吳怡萱進一步提到，雖然在地方上偶爾仍會看到鍾小平本人，互動時態度尚稱客氣，但每一次客氣完之後，上節目講話就非常不客氣。她認為，人仍應有基本的道德底線，並坦言對於柯文哲遭受的污衊，自己會一直記在心裡面，強調民意代表不應做出違背自身道德原則的事情，國民黨只有這一位另當別論。

至於許甫所投入的松山、信義選區，共有9席議員，現況同樣出現結構性變動。原國民黨議員王鴻薇、徐巧芯已轉任立委，民進黨議員許家蓓病逝，藍營現有議長戴錫欽、秦慧珠、詹為元，綠營則有洪健益、張文潔、許淑華；此外，國民黨前發言人李明璇、楊智伃等新人也陸續表態，選情同樣不容小覷。

許甫指出，松信選區空出3席，是高度競爭的戰場，最終仍須回歸個人的特質與努力，先讓支持民眾黨的選民願意支持自己。他也以金城武名言自勉，表示「外界愈亂，心愈靜（世界越快，心則慢）」，強調會一步一腳印，穩穩向前。

更多FTNN新聞網報導

最長的「失業期」開始！備戰2026地方選舉 許甫辭黨職全力拚松信議員

聖誕節成失業第一天！許甫今啟動松信掃市場「面試求職」 外套上加一字成焦點

2026選戰找蔣萬安站台？ 許甫、吳怡萱請辭黨職：柯文哲就是老母雞

