我有兩個尪！她與雙胞胎同時交往共處半年 「雙夫戀」不理負評家人不反對

泰國一名24歲女子日前在TikTok分享自己與一對雙胞胎兄弟的交往狀況，稱三人維持穩定的感情關係，目前同住並共同經營生活，影片發布後隨即在社群引發熱議，正反意見並存。

根據《Khaosod》報導，這名來自那空帕儂府一名24歲女子法（Fah）近日在社群平台TikTok上公開自己與一對雙胞胎兄弟交往的消息，並在影片中寫下「我有2個老公」，她表示，自己過去曾單身多年，直到某日雙胞胎兄弟主動聯繫，三人開始交往，並決定以三人關係共同生活。

法透露自己並未急於尋找對象，直到雙胞胎兄弟星（Sing）與蘇亞（Suea）主動聯絡她。三人開始互相了解，並於半年前確立關係，展開「三人行」的同居生活，當時法仍在就學。蘇亞表示，是他先透過訊息與法聯繫，並鼓勵哥哥一同參與交往，經過誠實討論後三人決定共同建立這段關係。

她表示，目前雙方家庭皆知情，並未對這段關係表示反對。她透露，三人共同在當地一家餐館工作，分擔生活開銷與家務，三人現居於女方附近的宿舍，雙胞胎兄弟從事農業機械相關工作，包括操作拖拉機、收割機、六輪卡車與挖土機等。法表示，雙胞胎個性害羞、不喜歡出現在鏡頭前，兩人之間從未出現嫉妒或衝突。

針對外界關注的親密關係部分，法坦言三人從交往初期便同床共枕，彼此會根據實際生活與工作情況彈性調整。她強調，親密行為並非三人關係的核心，而是一段感情中的自然一環。她指出，雖然三人關係並不常見，但她相信社會中存在多樣的情感形式，只是多數人選擇低調而未公開。她亦感謝家人與朋友的理解與支持。

對於社群上出現的各種意見，法表示自己選擇以正面態度看待，不會因為負面評論而動搖。她指出，這段關係是基於三人共識且不影響他人，並強調「每段關係都是個人選擇，只要不傷害任何人，就不需要他人認可。」

