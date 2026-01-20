我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開

24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅。圖／翻攝自TikTok

泰國那空帕儂府一名24歲正妹法（Nong Fah）近日在網路上爆紅，不僅單純因為她的美貌，其中更引人關注的是她在TikTok上親曝自己「擁有兩個老公」的甜蜜日常。

綜合泰國媒體報導，這段浪漫的故事發生於2025年暑假，單身超過一年的法在餐廳工作時，店內迎來了一對雙胞胎兄弟星（Sing）和蘇亞（Suea），當時由弟弟蘇亞主動與法攀談，兩人越走越近，彼此交換了LINE，最終成功交往。

一個月後，這對雙胞胎再次踏進餐廳，弟弟蘇亞請哥哥星也加了法的LINE，3人的關係有了微妙的轉變，從關心彼此的日常，逐漸發展成三角戀。

法說，自己深愛著兩位男友，且對他們的感情「不分伯仲」，男友們互相了解彼此，也從未發生嫉妒過的問題，如今三人已同居超過6個月，感情依舊融洽，目前雙方家庭都知情此事且沒有反對。

法也提到，雙胞胎男友們的個性害羞，很害怕上鏡頭，也不喜歡打扮，總是喜歡「穿一樣的衣服」，自己不時就會買新衣服給兩人。此外，法也透露平時「一家人」的所有收入都由自己負責管理與儲蓄，同時也開了一個銀行帳戶，做為未來的保障。

24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅。圖／翻攝自TikTok

關於性生活，法則大方分享，自從三人交往後就一直睡在一起，「有親密關係是很正常的，不會刻意分配時間，而是看誰有空」。

她也透露，男友們從事農業機械服務工作，包含操作挖土機、卡車等，自己則一直在餐廳工作，3人平時都忙於工作，有時候如果太累就會和男友們說「下次再做吧」推辭。

「3人戀愛」影片曝光後，瞬間突破800萬次觀看，不過同時也迎來各式批評，法坦言，自己只會專注在「鼓勵」的評論上，不過遇到惡意留言時，也欣然接受，且完全不會在意，「糾結於這些評論並不會讓她快樂，我現在很開心。」



