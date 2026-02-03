我有老公，卻像「偽單親」？3個須思考的婚姻問題，重新檢視兩人關係

文／星座專家沛倢

在合盤的案例裡，有一種關係是沒有外遇沒有爭吵，甚至談得上穩定。但兩個人看起來生活上合作無間，不過精神或內心卻不再靠近。

女生和先生已結婚10年。男方負擔所有的經濟，房貸、水電、學費，從不遲到，家用準時進帳，帳目清楚，責任無可挑剔。不過小孩的成長、情緒、學校狀況，先生只聽卻不想多聊，她想討論但對方卻很快結束話題。她慢慢意識到，先生是用一種回避的方式，讓自己只停留在「功能」裡。

出差、加班、臨時會議，成了先生最安全的退場方式。每一次她想好好找他深聊，他都有一個不在場的理由。我聽著女生描述說她有種長期被打發的狀態，他們很久沒有真正談過心。每一次她試著開口，話題總會被巧妙地帶走。孩子的事、家裡的決定、情緒的收拾都是她一個人在撐。住在一起卻感覺不到家。

「我有老公，卻像個偽單親。」

她說這句話時沒有激動，只有疲憊。

其實女生也有一份收入不錯的工作，經濟上可不依賴任何人。她想過離婚。

不是一時衝動，而是想了很久。但腦中就會浮現兩邊家庭的眼光、期待、壓力。一旦提出來，她承擔的不只是一段婚姻的結束。

這時我會建議與其看合盤裡那些令人沮喪的刑衝相位，不如回頭看當事人自己的本命月亮。妳的月亮需要什麼樣的相位來觸動？如果妳的月亮在火象，妳需要的是熱情的被看見，若在水象，妳需要的是深度的共振。

當對方的星盤無法提供這些養分時，我們必須學會自主供電。星盤中的土星不應該只用來承擔兩邊家庭的眼光，它更應該被用來建立自我邊界。既然對方接不住，就要利用自己的土星，為自己的月亮蓋一座真正溫暖的家，而非繼續住在那個名為婚姻、實為功能性辦公室的空殼裡。

星盤並不會要你立刻離開，也不會告訴你一定要留下。它提供的是一面鏡子，讓你看見那個因為恐懼外界眼光，而把自己困在功能性婚姻裡的自己。

我給了對方幾個問題思索一下再決定走向。

1.家庭的期待、別人的眼光，會在深夜我感到空洞時陪我說話嗎？

我願意為了別人的面子，犧牲自己一輩子嗎？

2.既然這段關係目前只剩功能，我能不能也把它降級為單純的合作夥伴？

收回對他的情感投射，我會不會活得更自在？

3.我擁有隨時可以離開的經濟能力，這是我最大的底氣。

我選擇留下，是因為我真的想留，還是因為我不敢動？

