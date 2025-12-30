我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉

〔記者林南谷／台北報導〕66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。

苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話，他說：【就算是為了節目效果，這樣也太不尊重人了，我很不以為然。」後來有機會(也是唯一的一次)跟他一起上節目，苦苓形容曹西平果然又故技重施、又吵又鬧，感覺整個節目的水準都要被他拉低了，好幾位來賓皺著眉頭，可能跟他一樣覺得度日如年。

不料，當時導播突然喊Cut，原來是一位現場工作人員出了錯，導致我們整段都要重錄，苦苓回憶：「本來就不太開心的來賓們眉頭皺得更緊了，執行製作更是當面大聲痛罵出錯的那個女孩，弄得攝影棚內的氣氛很僵。」

「不要怪她了！」曹西平忽然打破沉默，像連珠炮似的說，「錯了再重來就好，我們做電視本來就是這樣，沒有人會故意犯錯，又有誰沒有犯錯過呢？現在追究錯誤已經沒有意義了，不要把氣氛搞得那麼差，免得等一下大家都錄不下去…重來重來！重新講一遍說不定會講得更好，就當作節目是精益求精不就好了？」苦苓說，曹西平那段話完全不打結，但言之有理，讓大家心服口服。

而那位快要被罵哭的女孩感激的看曹西平一眼，打起精神重新開始工作，苦苓說，現場也重新開始錄影，效果反而比之前還好，最後其實也沒有多花很長時間，「錄完這場節目之後，我確定我錯了」，苦苓說。

苦苓表示，他不應該用僵化的成見、狹隘的觀點來看待別人，更不該草率定義一個人，「曹西平不著痕跡的的溫柔與貼心，那才是真正的他，是他靈魂深處透漏出來的善良。」一直到現在，苦苓仍一直記得這件事，可惜也一直沒有機會告訴他，「希望他的在天之靈有聽見，也盼望他一路好走、擺脫千般煩惱。」

