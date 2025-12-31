「我本來很討厭曹西平」 苦苓曝錄節目1插曲改觀：我錯了

曹西平在三重家中猝逝，享壽66歲。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平29日被發現在三重家中猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy透露曹西平生前罹患高血壓，不排除因此猝逝。知名作家苦苓昨(30日)發完坦言本來很討厭曹西平，直到某次錄影出狀況時，看到曹西平出手相救的舉動，讓他意識到不該用狹隘觀點評論一個人。

苦苓發文坦言「我本來很討厭曹西平」，主要是看到曹西平上節目時，不是在跟其他人爭吵，就是當面罵人「醜八怪」，甚至猛吹哨子打斷別人說話，即便只是追求節目效果，都覺得過於不尊重人。某次跟曹西平一同上節目，眼見他再度上演又吵又鬧的狀況，當下覺得整個節目水準都被拉低，甚至還看到許多來賓皺著眉頭，似乎也是有口難言。

苦苓坦言曾經相當討厭曹西平。（圖／張祐銘攝）

錄到一半時，因為工作人員出差錯，導致節目整段必須錄製，不僅在場來賓面有難色，執行製作更是破口大罵，導致攝影棚內氣氛搞得很僵，沒想到曹西平脫口而出一句「不要怪她了」，立刻打破沉默，表示沒有人會想要故意犯錯，錯了重新來過就好，不需要把氣氛搞僵，接著強調：「重新講一遍說不定會講得更好，就當作節目是精益求精不就好了」。

節目重新錄製後，不僅沒有花過多時間，效果還比第一次時更好，這讓苦苓坦言自己確實做錯了，「我不應該用僵化的成見、狹隘的觀點來看待別人，更不該草率定義一個人，曹西平不著痕跡的溫柔與貼心，那才是真正的他，是他靈魂深處透露出來的善良」，可惜一直沒有機會告知曹西平這件事，如今只希望一路好走，擺脫在人世間的千般煩惱。

