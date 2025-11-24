我東京聽奧再添獎牌 男子保齡球代表隊奪銅

跆拳道女子對打57公斤級8強賽，彭思庭第一局面對韓國對手，在最後一波猛攻追回2分，但仍然落敗。第二局她擋不住對手連續進攻，最終以0比2吞敗。本以為還能透過敗部復活賽再拚銅牌，但大會臨時宣布取消敗部復活制，讓彭思庭的聽奧賽程提前結束，而比賽當天剛好也是她的生日。

彭思庭父親說：「我的紅包都準備好了，不管輸贏我都有紅包給她，就剛好生日，難忘的生日。」

空手道賽場部分，47歲的呂金鋒在男子對打84公斤級先拿下2連勝、闖進4強，但不敵阿爾及利亞選手，銅牌戰又敗給烏克蘭，最終以第5名作收。

聽奧空手道教練莊育豪表示，「我覺得他今天的表現，是我預估大概150%的表現了。」

另一名選手高文富在男子個人型抽到死亡之組，而且還是第一個上場，最後打出36.9分、分組第5，無緣晉級第2輪。

田徑標槍部分，男子王裕鋐、邱奕晧雙雙晉級決賽，分別以第5名、第7名作收；女子組方面，連3屆拿下銀牌的許安誼，這次決賽表現不如預期，以第6名作收，是她首次在聽奧無緣獎牌。男子撐竿跳的陳重宇也拿下第6名。目前台灣代表團累計3銀、4銅，首面金牌仍待開張。