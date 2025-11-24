我棒球12強奪冠紀錄片 《冠軍之路》明年元旦上映

導演龍男．以撒克．凡亞思指出，「其實從今（2025）年的資格賽，就是WBC的資格賽，我們在球隊集訓的時候就已經開始在拍攝了，因為唯一重複的球員就是陳傑憲，還有整個教練團，所以我們希望從中去捕捉一些，可能去年11月的時候一些沒有被拍攝到的畫面，我不敢說是唯一，但應該是滿少有一部這樣高等級的片子在處理國家隊。」

中華隊總教練曾豪駒表示，「在回想整個組隊過程被質疑的聲浪，然後直到最後我們拿下了總冠軍，我覺得這個是不真實的一個夢，但是實實在在的，它被實現了。」

廣告 廣告

而這部紀錄片耗時9個月時間，跨越台、日、美3地，訪談將近70位受訪者，以及整理超過300小時的影像素材。正式海報主視覺則是捕捉了陳傑憲轟出全壘打、繞場奔跑時，在胸前比出的大大括號手勢。另外MV也同步亮相，主題曲是由樂團滅火器操刀創作，以搖滾節奏與熱血旋律，要呼應台灣隊的奮戰精神。

更多公視新聞網報導

台灣12強奪冠電影開拍 預計2026暑假上映

12強紀念銀幣開放預購 限量3.6萬枚估11月取貨

12強／統一獅選手台南英雄遊行 球迷跟隨車隊一路熱情相挺

