「我欠柯文哲一個人情」成任命理由 鍾東錦拍板賴香伶任副縣長

[Newtalk新聞] 國民黨苗栗縣長鍾東錦今（24）日宣布，縣府第二名副縣長由前立委、現任民眾黨政策會執行長兼苗栗縣黨部主委賴香伶出任，政壇解讀為苗栗「藍白合」的示範區。

苗栗縣府上午在苗栗巨蛋舉辦鍾東錦就職3週年活動，立委陳超明、邱鎮軍，以及縣議員、鄉鎮市長、代表會、農會與地方產業企業代表均出席，民眾黨苗栗黨部幹部也到場。活動後進行餐敘交流，鍾東錦當場拍板人事，強化「藍白合」給人的聯想。

鍾東錦受訪時強調，政黨合作屬於黨中央層級，不過他也坦言「我欠柯文哲主席一個人情」，並透露昨天已與柯文哲、黃國昌通過電話，感謝民眾黨「將優秀人才借給苗栗」。他指出，賴香伶身為苗栗子弟，擔任立委期間對地方服務深受肯定；未來縣府也將新增一名副秘書長與副秘書長層級的副祕書長職位，提升跨局處協調與行政效率。

賴香伶對此回應，他對此任命感到意外但榮幸，強調苗栗是她的家鄉，不會迴避責任。他表示，政黨合作不該停在政治算計，而是政策融合的機會；鍾東錦提出的多項政見與民眾黨主張方向相近，她願以縣政府角色推動跨族群與多數人受益的政策。

民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦對此則提出嚴正表態。她指出，縣政人事應該回到專業與責任政治，「副縣長重點不在於藍白怎麼合，而是縣府能不能更有效率、真正解決鄉親問題」。他直言，地方民眾要的是務實、能解決問題的團隊，而非人情安排或者是政治交換，民進黨議會黨團未來會在議會公開檢視副縣長施政表現，嚴格把關是否回應縣民的期待。

