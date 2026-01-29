我殺人了！ 不滿鄰居凌晨洗澡吵 廚師怒刺10多刀

廚師呆坐在地上一小時才報警自首，說「我殺人了」。（圖／東森新聞）





台南一名廚師住在透天厝出租雅房，不滿同層樓鄰居凌晨洗澡吵到他，竟然喝完整瓶洋酒後找對方理論，並持摺疊刀狂刺對方十多刀。廚師呆坐在地上一小時才報警自首，說「我殺人了」。警方到場時，被害人已躺在血泊中，當場死亡。

54歲王姓男子作案後穿著外套，兩名員警將他從出租透天厝帶出。他走路不穩，疑似喝酒，眼神恍惚。警方在他租屋處找到一瓶已經喝完的洋酒。

記者vs.員警「他喝這瓶嗎？（我不知道）。」

事發凌晨一點多，王姓男子殺害同層樓42歲蘇姓鄰居。警方通知死者家人，家人難以置信，不斷落淚。王姓男子為廚師，已與蘇姓鄰居多次爭吵，主因是深夜盥洗問題。王姓男子的房間緊鄰廁所，蘇姓鄰居凌晨才洗澡，加上隔音差，王姓男子認為對方是故意，生氣找對方理論，隨後拿摺疊刀刺對方十多處，造成缺血性休克死亡。警方到場時，嫌犯癱坐在地上，呆坐一小時後才主動報警自首。

其他鄰居：「三個聲音很大聲，然後就想說後面還有很奇怪的聲音，好像被打還是怎樣，上去的時候聽到他打電話，就是說他殺人，就貼地址這樣。」

其他鄰居：「那個人半夜洗澡吵到他，浴室隔壁就是他的房間，他覺得對方故意吵他。」

房東表示：「早上發生什麼事，我不知道。」

被殺的蘇姓男子未婚，在南科打零工，生活習慣與同樓層王姓廚師差異很大。疑似喝酒的廚師失控殺人，蘇姓男子原本與家人聯繫不多，家人收到通知時，萬萬沒料到竟是鄰居殺害。

